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Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути

На заході будуть присутні HR директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці

Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути

У п'ятницю, 8 жовтня 2021 року, Ярмарок Вакансій Kyiv Post повертається до звичного офлайн формату і запрошує роботодавців та шукачів приєднатись до заходу в Освіторії Хаб з 11:00 до 16:00. 

На заході будуть присутні HR директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці. Серед цьогорічних учасників: Winner, GOLAW, Національний банк України, ProCredit Bank, Національна Гвардія України, Nestle, Premier Palace Hotel, LC Work та інші. 

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Також на заході буде представлений стенд видання Kyiv Post. Англомовна газета активно розвивається і постійно знаходиться в пошуках талановитих журналістів, тож у студентів журналістських ВУЗів буде унікальна можливість дізнатись більше про роботу в одному з найкращих видань України. 

Серед відкритих вакансій, на які можна буде податись на Ярмарку: 

  • Mediabayer
  • Affiliate manager
  • Project manager 
  • Client Advisor, 
  • Business Client Advisor, 
  • Credit Risk Analyst
  • Менеджер з продажу
  • Фахівець відділу бронювання
  • Адміністратор JIRA.

Вхід для відвідувачів вільний за попередньої реєстрації: https://bit.ly/3y5Fwed

Роботодавці мають змогу приєднатись до події та підтвердити свою участь до 6 жовтня включно. Більше деталей можна дізнатись за телефоном 044 591 77 88. Контактна пошта events@kyivpost.com 

Щоб слідкувати за оновленнями заходу, варто долучитись до події на Фейсбуці. 

Захід буде проведений згідно вимог Міністерства охорони здоров’я України. 

ДОВІДКА

Ярмарок Вакансій Kyiv Post — кар'єрний захід, який вже понад 17 років допомагає шукачам знайти роботу в топових українських та міжнародних компаніях, а також дізнатись більше про стан речей на ринку праці. 

Вперше Ярмарок Вакансій Kyiv Post був організований в 2014 році. З того часу команда Kyiv Post організувала більш ніж 30 кар’єрних заходів, на яких роботодавці мали змогу поспілкуватись з талановитими кандидатами. Вже традиційно захід проводиться двічі на рік — весною та восени, в періоди, коли роботодавці найбільше потребують підсилення в командах. 

Ярмарок Вакансій Kyiv Post завжди проводився у форматі кар’єрної виставки — топові компанії представляли свої стенди на заході та мали змогу особисто поспілкуватись з відвідувачами, розповісти про корпоративну культуру та кар’єрні можливості в компанії. Але у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу організатори були змушені вперше провести захід в онлайн форматі — компанії мали змогу провести онлайн семінари та зробити відео презентації своїх компаній, а шукачі мали змогу ознайомитись з інформацією в прямому ефірі на сторінках Kyiv Post Employment в соціальних мережах. 

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Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
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