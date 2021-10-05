Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути

У п'ятницю, 8 жовтня 2021 року, Ярмарок Вакансій Kyiv Post повертається до звичного офлайн формату і запрошує роботодавців та шукачів приєднатись до заходу в Освіторії Хаб з 11:00 до 16:00.

На заході будуть присутні HR директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці. Серед цьогорічних учасників: Winner, GOLAW, Національний банк України, ProCredit Bank, Національна Гвардія України, Nestle, Premier Palace Hotel, LC Work та інші.

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Також на заході буде представлений стенд видання Kyiv Post. Англомовна газета активно розвивається і постійно знаходиться в пошуках талановитих журналістів, тож у студентів журналістських ВУЗів буде унікальна можливість дізнатись більше про роботу в одному з найкращих видань України.

Серед відкритих вакансій, на які можна буде податись на Ярмарку:

Mediabayer

Affiliate manager

Project manager

Client Advisor,

Business Client Advisor,

Credit Risk Analyst

Менеджер з продажу

Фахівець відділу бронювання

Адміністратор JIRA.

Вхід для відвідувачів вільний за попередньої реєстрації: https://bit.ly/3y5Fwed

Роботодавці мають змогу приєднатись до події та підтвердити свою участь до 6 жовтня включно. Більше деталей можна дізнатись за телефоном 044 591 77 88. Контактна пошта events@kyivpost.com

Щоб слідкувати за оновленнями заходу, варто долучитись до події на Фейсбуці.

Захід буде проведений згідно вимог Міністерства охорони здоров’я України.

ДОВІДКА

Ярмарок Вакансій Kyiv Post — кар'єрний захід, який вже понад 17 років допомагає шукачам знайти роботу в топових українських та міжнародних компаніях, а також дізнатись більше про стан речей на ринку праці.

Вперше Ярмарок Вакансій Kyiv Post був організований в 2014 році. З того часу команда Kyiv Post організувала більш ніж 30 кар’єрних заходів, на яких роботодавці мали змогу поспілкуватись з талановитими кандидатами. Вже традиційно захід проводиться двічі на рік — весною та восени, в періоди, коли роботодавці найбільше потребують підсилення в командах.

Ярмарок Вакансій Kyiv Post завжди проводився у форматі кар’єрної виставки — топові компанії представляли свої стенди на заході та мали змогу особисто поспілкуватись з відвідувачами, розповісти про корпоративну культуру та кар’єрні можливості в компанії. Але у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу організатори були змушені вперше провести захід в онлайн форматі — компанії мали змогу провести онлайн семінари та зробити відео презентації своїх компаній, а шукачі мали змогу ознайомитись з інформацією в прямому ефірі на сторінках Kyiv Post Employment в соціальних мережах.