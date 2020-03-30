Lifestyle 2 часа назад

Юрий Никитин запускает онлайн-курс "Стратегия Суперзвезда"

Все музыканты в мире совершают одинаковые действия, но, только единицы становятся Суперзвездами. Почему? 

Юрий Никитин запускает онлайн-курс "Стратегия Суперзвезда" Юрий Никитин запускает онлайн-курс "Стратегия Суперзвезда"
Юрий Никитин
Партнерский материал

На этот и многие другие вопросы, в рамках Школы музыкального бизнеса NIMBS отвечает Юрий Никитин — ведущий украинский музыкальный продюсер с 30-летним опытом работы в музыкальном бизнесе, наставник топовых артистов, среди которых Verka Serduchka, Nikita, НЕАНГЕЛЫ, Ольга Горбачёва, KAZKA и другие. 

"Мы запускаем первый онлайн-проект "Стратегия Суперзвезда" в рамках школы музыкального бизнеса NIMBS. Этот курс о том, как в краткосрочной перспективе и с минимальными инвестициями вывести свой музыкальный проект в высшую лигу шоу-бизнеса. Мы будем анализировать работу отечественных и мировых суперзвезд, разбирать самые яркие примеры их работ и попытаемся понять, как использовать надвигающийся кризис в качестве трамплина для запуска или перезагрузки своих музыкальных проектов", — отметил Юрий Никитин. 

тратегия Суперзвезды: как создавать и развивать музыкальные бренды" — это реальные кейсы, понятные стратегии и актуальные инструменты для тех, кто начинает свое восхождение на "музыкальный Олимп" или совершает переход на новый уровень развития карьеры. Ссылка на онлайн-курс "Стратегия Суперзвезда": https://nimbs.com

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