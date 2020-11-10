Как безопасно путешествовать на машине в разгар пандемии

Приближающийся к концу 2020 год подарил нам новые реалии, к которым не так уж и просто привыкнуть. Мы научились работать из дома, дышать через маску, отказывать себе в удовольствии посидеть в ресторане с близкими. Труднее всего оказалось смириться с невозможностью путешествовать за границу так же часто, как раньше. Зато мы начали открывать для себя Украину и чаще путешествовать на автомобиле.

Поездка на машине — простой и отличный способ сменить обстановку. А чтобы путешествие прошло гладко, нужно тщательно подготовиться и построить максимально комфортный маршрут. В частности, выбрать для остановок только надежные и безопасные места, где постарались минимизировать ваши контакты с другими людьми и вероятные риски.

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Сеть автозаправок SOCAR известна в нашей стране с 2008 года. За первоклассный сервис и внимательность к посетителям эта сеть АЗС третий год подряд становится победителем всеукраинского рейтинга "Фаворит Успеха".

Какие специальные услуги они могут предложить в дороге?

Например, функцию предзаказа. Заранее выбираете товары, используя мобильное приложение, оплачиваете и получаете свой заказ по прибытию на станцию. Не надо стоять в очереди, тратить время на ожидание, легко соблюдать социальную дистанцию.

Если предстоит длинная дорога и вам хочется не только перекусить, но и полноценно пообедать, то в ассортименте Buta Cafe вы сможете найти вкусные блюда для полноценного обеда или ужина. Вся продукция в индивидуальных упаковках, повара соблюдают жесткие требования по дезинфекции. Принцип SOCAR — безопасность гостей и персонала, поэтому на станциях установлены защитные экраны, а все работники используют средства индивидуальной защиты. Клиентов без масок на SOCAR принципиально не обслуживают.

Не планируете обедать, пить кофе или отдыхать? Заправить автомобиль можно, не заходя в торговый зал и не контактируя лишний раз с людьми, даже с персоналом АЗК.

На всех станциях сети есть возможность оплаты топлива прямо на колонке. Для этого вам необходимо все то же универсальное мобильное приложение Level. Сканируете QR-код, выбираете номер колонки, вид топлива, его стоимость или количество литров. Пистолетчик издалека желает вам "Счастливого пути!". Поехали!

Второй способ оплаты — через терминал. Сотрудник автозаправки вынесет его прямо к машине. Пока эта услуга доступна не на всех АЗК сети, но в скором времени будет предоставляться даже на самых маленьких автозаправках SOCAR.

Кстати, слово "безопасно" применимо и к главному продукту этих станций — топливу. Оно то самое, которое не подведет в дороге. Неизменно ORLEN Lietuva, известный в Европе топливный бренд, который считается эталоном качества и стабильности.

И наконец, если все-таки в дороге ваше самочувствие ухудшилось, на каждой трассовой АЗК вы сможете найти аптечку с расширенным перечнем специальных средств и самых необходимых препаратов. А также тонометр для измерения артериального давления, благодаря которому в случае необходимости можно принять экстренные меры или отказаться от чашки крепкого кофе, если разболелась голова. Ведь наш организм по-разному может реагировать на усталость и смену погоды.

Исходя из всего вышеперечисленного, важно помнить, что комфорт очень тесно связан с безопасностью в дороге. Поэтому, планируя свой маршрут, подумайте о том, чтоб на вашем пути были АЗК, сервисы которых сделают вашу поездку безупречной, а персонал поможет выйти из любой затруднительной ситуации. Позаботьтесь о себе и своих близких заранее.