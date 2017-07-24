Как не убить свой организм офисной работой: совет фитнес-тренера

24 июля 2017, 20:03
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Эти простые правила помогают избежать серьезных проблем. А инновационные разработки офисной мебели сделают процесс более эффективным

Как не убить свой организм офисной работой: совет фитнес-тренера | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Завал на работе? Как правило, люди в офисах проводят большую часть своего времени в напряженном положении. Эксперты рекомендуют различные методики разминок во время работы, чтобы избежать угроз здоровью. Если пренебрегать их советами, то у человека, который длительное время не двигается, может развиться остеохондроз шейного, грудного или поясничного отделов, что влечет за собой постоянную боль в позвоночнике.

"Если наши мышцы не напрягаются, то они атрофируются. Именно мышечный корсет удерживает наш позвоночник и снижает давление на межпозвоночные диски. Когда мы много сидим и, мало того, закидываем нога на ногу, у нас блокируется артериальное кровообращение, что приводит к варикозу и тромбозу. В дальнейшем это может привести к инфаркту или инсульту" — отмечает Михаил Колесник, ведущий специалист сети фитнес-клубов для женщин FitCurves.

У женщин малоподвижный образ жизни может привести к застою крови в органах малого таза, что провоцирует заболевания, связанные с мочеполовой и выделительной системами, что приводит к воспалительным процессам, а иногда — к бесплодию.

Напряженная работа за компьютером может вызвать синдром "сухого глаза", что грозит ухудшением зрения. Для того, чтобы этого избежать, нужно в течение дня пить воду в течение дня и делать разминку.

Для креативных офисов могут подойти последние разработки — специальные стулья для офисных работников без точки опоры или фит-боллы. Чтобы усидеть на таком стуле, приходиться постоянно двигаться.

Но самое главное — делать зарядку по утрам, 5-10 мин — эта полезная привычка дает энергию на весь день.

И обязательно делайте пятиминутные перерывы в течение рабочего дня для разминки. Для этого подходят самые простые упражнения, такие как потягивания, наклоны, бег на месте, танцевальные движения.

Очень эффективны приседания, которые задействуют 2\3 мышц всего организма. "Самым же лучшим вариантом будет приучить себя к физическим нагрузкам по 25-30 минут в день, что позволит быть более продуктивными, энергичными и выносливыми.

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Теги: здоровье , офис

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Как не убить свой организм офисной работой: совет фитнес-тренера | Здоровье | Дело
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