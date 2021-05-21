Как прокачать мозг и победить прокрастинацию? Бесплатная регистрация на мастер-класс

Хотите ускориться и выйти на новый уровень продуктивности?
Совсем скоро состоится открытая серия онлайн мастер-классов по техникам развития возможностей мозга и личной продуктивности от автора проекта БРЕЙНХАКЕР.
Участие бесплатное.
25 мая "Как увеличить продуктивность мозга и эффективно обучаться новому?"
26 мая "Как победить прокрастинацию и перестать откладывать важные дела на потом?"
Начало трансляции в 19:30 по киевскому времени.
Бесплатная регистрация: https://is.gd/wpjXKN
Кому важно участвовать:
- Высокая нагрузка и не хватает времени на реализацию идей.
- Сложно концентрироваться. Важная информация вылетает из головы?
- Часто прокрастинируете и откладываете на потом: английский, спорт, книги... ?
- Хотите в разы быстрее обучаться новым навыкам, эффективно работать с информацией и успевать больше?
Что в программе:
- Кто главный — Вы или Мозг? Что необходимо знать о собственном мозге?
- Как войти в ресурсное состояние и восстановить ментальную энергию?
- Как быстро улучшить концентрацию и память?
- Стратегии эффективного обучения, которые обеспечат стремительное профессиональное развитие.
- 9 частых причин прокрастинации и перегруза. Как им противостоять?
- Как создать персональную формулу победы над прокрастинацией?
- 10+ техник брейнхакинга для взрывного роста продуктивности.
... и это только часть программы.
Спикер — Виктор Рублев, тренер по развитию мозга и личной эффективности, продюсер радиошоу "Мотив", директор по развитию "Бизнес Радио", входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.
Успейте зарегистрироваться бесплатно: https://is.gd/wpjXKN