Вне офиса 1 час назад

Как прокачать мозг и победить прокрастинацию? Бесплатная регистрация на мастер-класс

Спикер — Виктор Рублев, тренер по развитию мозга и личной эффективности

Как прокачать мозг и победить прокрастинацию? Бесплатная регистрация на мастер-класс Как прокачать мозг и победить прокрастинацию? Бесплатная регистрация на мастер-класс
PR-материал

Хотите ускориться и выйти на новый уровень продуктивности?

Совсем скоро состоится открытая серия онлайн мастер-классов по техникам развития возможностей мозга и личной продуктивности от автора проекта БРЕЙНХАКЕР. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Участие бесплатное.

25 мая "Как увеличить продуктивность мозга и эффективно обучаться новому?"

26 мая "Как победить прокрастинацию и перестать откладывать важные дела на потом?"

Начало трансляции в 19:30 по киевскому времени.

Бесплатная регистрация: https://is.gd/wpjXKN

Кому важно участвовать:

  • Высокая нагрузка и не хватает времени на реализацию идей.
  • Сложно концентрироваться. Важная информация вылетает из головы?
  • Часто прокрастинируете и откладываете на потом: английский, спорт, книги... ?
  • Хотите в разы быстрее обучаться новым навыкам, эффективно работать с информацией и успевать больше?

Что в программе:

  • Кто главный — Вы или Мозг? Что необходимо знать о собственном мозге?
  • Как войти в ресурсное состояние и восстановить ментальную энергию?
  • Как быстро улучшить концентрацию и память?
  • Стратегии эффективного обучения, которые обеспечат стремительное профессиональное развитие.
  • 9 частых причин прокрастинации и перегруза. Как им противостоять?
  • Как создать персональную формулу победы над прокрастинацией?
  • 10+ техник брейнхакинга для взрывного роста продуктивности.

... и это только часть программы.

Спикер — Виктор Рублев, тренер по развитию мозга и личной эффективности, продюсер радиошоу "Мотив", директор по развитию "Бизнес Радио", входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.

Успейте зарегистрироваться бесплатно: https://is.gd/wpjXKN

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