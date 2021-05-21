Как прокачать мозг и победить прокрастинацию? Бесплатная регистрация на мастер-класс

Хотите ускориться и выйти на новый уровень продуктивности?

Совсем скоро состоится открытая серия онлайн мастер-классов по техникам развития возможностей мозга и личной продуктивности от автора проекта БРЕЙНХАКЕР.

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Участие бесплатное.

25 мая "Как увеличить продуктивность мозга и эффективно обучаться новому?"

26 мая "Как победить прокрастинацию и перестать откладывать важные дела на потом?"

Начало трансляции в 19:30 по киевскому времени.

Бесплатная регистрация: https://is.gd/wpjXKN

Кому важно участвовать:

Высокая нагрузка и не хватает времени на реализацию идей.

Сложно концентрироваться. Важная информация вылетает из головы?

Часто прокрастинируете и откладываете на потом: английский, спорт, книги... ?

Хотите в разы быстрее обучаться новым навыкам, эффективно работать с информацией и успевать больше?

Что в программе:

Кто главный — Вы или Мозг? Что необходимо знать о собственном мозге?

Как войти в ресурсное состояние и восстановить ментальную энергию?

Как быстро улучшить концентрацию и память?

Стратегии эффективного обучения, которые обеспечат стремительное профессиональное развитие.

9 частых причин прокрастинации и перегруза. Как им противостоять?

Как создать персональную формулу победы над прокрастинацией?

10+ техник брейнхакинга для взрывного роста продуктивности.

... и это только часть программы.

Спикер — Виктор Рублев, тренер по развитию мозга и личной эффективности, продюсер радиошоу "Мотив", директор по развитию "Бизнес Радио", входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.

Успейте зарегистрироваться бесплатно: https://is.gd/wpjXKN