Как прокачать мозг и успевать в разы больше? Тренинг Брейнхакер в живом формате

Мозг — главный актив в карьере и бизнесе. Сейчас, чтобы преуспеть, необходимо уметь быстро обучаться и эффективно работать с информацией.

Наши партнеры открывают регистрацию на живой тренинг по технологиям развития возможностей мозга и работы с информацией БРЕЙНХАКЕР. Рекомендуем к прохождению.

Кому важно участвовать:

Вы находитесь в огромном поток информации и коммуникаций?

Не хватает свободного времени, чувствуете себя "белкой в колесе"?

Сложно концентрироваться? А иногда мозг "отказывается" работать?

Прокрастинируете. Скопилась целая полка книг и курсов, к которым не доходят руки?

Много идей и не успеваете все реализовать?

Посмотрите детальную программу по ссылке

В результате тренинга Вы узнаете и внедрите:

Как создать дополнительные 1-2 часа день для себя?

Как прокачать концентрацию и память, чтобы с легкостью запоминать важную информацию? (иностранные слова, презентации, скрипты, тезисы выступлений и т.д.)

Как ускорить мышление, скорость обучения и работы с информацией в 2-3 раза?

Как научиться быстро работать с большими объемами информации? (книга за вечер — в комфортном режиме)

Как успевать в разы больше и быть впереди конкурентов в своей сфере?

Тренер — Виктор Рублев, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, директор по развитию "Бизнес Радио", продюсер радио-шоу "Мотив", входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.

Место проведения: Unit City. Организаторы подобрали максимально комфортную аудиторию. Количество мест ограничено.

Освойте самые важные soft-skills, которые необходимы в современном мире!

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