Как прокачать мозг и успевать в разы больше? Тренинг БРЕЙНХАКЕР в живом формате

Наши партнеры открывают регистрацию на живой тренинг по технологиям развития возможностей мозга и работы с информацией БРЕЙНХАКЕР. Рекомендуем к прохождению.
Кому важно участвовать:
- Вы находитесь в огромном потоке информации и коммуникаций?
- Не хватает свободного времени, чувствуете себя "белкой в колесе"?
- Сложно концентрироваться? А иногда мозг "отказывается" работать?
- Прокрастинируете. Скопилась целая полка книг и курсов, до которых не доходят руки?
- Много идей и не успеваете все реализовать?
Посмотреть детальную программу можно здесь.
В результате тренинга вы узнаете и внедрите:
- Как создать дополнительные 1-2 часа день для себя?
- Как прокачать концентрацию и память, чтобы с легкостью запоминать важную информацию? (иностранные слова, презентации, скрипты, тезисы выступлений и так далее)
- Как ускорить мышление, скорость обучения и работы с информацией в 2-3 раза?
- Как научиться быстро работать с большими объемами информации? (книга за вечер — в комфортном режиме)
- Как успевать в разы больше и быть впереди конкурентов в своей сфере?
Тренер — Виктор Рублев, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, директор по развитию "Бизнес Радио", продюсер радиошоу "Мотив", входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.
Место проведения: UNIT.City. Организаторы подобрали максимально комфортную аудиторию. Количество мест ограничено.
Освойте самые важные soft-skills, которые необходимы в современном мире!
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