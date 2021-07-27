Как прокачать мозг и успевать в разы больше? Тренинг БРЕЙНХАКЕР в живом формате

Наши партнеры открывают регистрацию на живой тренинг по технологиям развития возможностей мозга и работы с информацией БРЕЙНХАКЕР. Рекомендуем к прохождению.

Кому важно участвовать:

Вы находитесь в огромном потоке информации и коммуникаций?

Не хватает свободного времени, чувствуете себя "белкой в колесе"?

Сложно концентрироваться? А иногда мозг "отказывается" работать?

Прокрастинируете. Скопилась целая полка книг и курсов, до которых не доходят руки?

Много идей и не успеваете все реализовать?

Посмотреть детальную программу можно здесь.

В результате тренинга вы узнаете и внедрите:

Как создать дополнительные 1-2 часа день для себя?

Как прокачать концентрацию и память, чтобы с легкостью запоминать важную информацию? (иностранные слова, презентации, скрипты, тезисы выступлений и так далее)

Как ускорить мышление, скорость обучения и работы с информацией в 2-3 раза?

Как научиться быстро работать с большими объемами информации? (книга за вечер — в комфортном режиме)

Как успевать в разы больше и быть впереди конкурентов в своей сфере?

Тренер — Виктор Рублев, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, директор по развитию "Бизнес Радио", продюсер радиошоу "Мотив", входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.

Место проведения: UNIT.City. Организаторы подобрали максимально комфортную аудиторию. Количество мест ограничено.

Освойте самые важные soft-skills, которые необходимы в современном мире!

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