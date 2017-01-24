Как зрители отдыхают после сериалов — исследование Netflix

24 января 2017, 17:56
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Что делают зрители, досмотрев последний эпизод в сезоне любимого сериала? Оказывается, тут же подсаживаются на другой. Промежуток составляет, как правило, дня два. И в это время они обращают свое внимание на фильмы, близкие по концепции просмотренному сериалу

Как зрители отдыхают после сериалов — исследование Netflix | Культура | Дело Увеличить картинку

В последнее время в зрительских предпочтениях происходят глобальные перемены. Интересные результаты, например, получила компания Netflix, решив выяснить, что делают люди после того, как досмотрят свой любимый сериал до конца. Было проанализировано поведение 86 млн пользователей с января по октябрь 2016 года. Как выяснилось, большинство (59%) уже через два с половиной дня принимаются за новый сериал, а в этом "бессериальном" промежутке 61% от предыдущего числа отвлекается на просмотр фильмов.

Кино выбирается не просто по верхам списков "Лучшие из лучших", а с ориентацией на то, чтобы лента была максимально близка по концепции к только что просмотренному сериалу. Например, после "Карточного домика" смотрят "Безродных зверей". Несмотря на то, что политика сменяется войной, главный идейный персонаж обеих работ — бескомпромиссный и жестокий лидер, пишет buro247.

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Если сериал основан на реальной истории, то после многие предпочитают больше узнать о том, как все было на самом деле, отвлекаясь на документалки. Так, после сериала о Пабло Эскобаре "Нарко" смотрят "Землю картелей" про борьбу вигилантов с наркокартелями или "Наркокультуру" о войне властей Мексики с наркоторговцами.

Исключение в этом правиле о кино составляют только хорроры: после "Американской истории ужасов" смотрят не "Кошмар на улице Вязов", а "Зверополис".

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Как зрители отдыхают после сериалов — исследование Netflix | Культура | Дело
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