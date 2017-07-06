Какие простые доступные продукты реально помогают мозгу быстрей работать и избежать Альцгеймера

1. Оливковое масло — стоит на первом месте в перечне полезных для мозга продуктов, отмечает сайт "Евролаб".

Почему? Оно сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков — предвестников болезни Альцгеймера.

2. Нерафинированные углеводы

Почему? Причиной болезни Альцгеймера и называют и частое употребление рафинированных углеводов. Таких как, например, традиционные сладости. Рафинированные углеводы повышающих уровень инсулина в крови. Поэтому при составлении меню эксперты советуют сделать свой выбор в пользу нерафинированных углеводов. Это:

Гречка — помимо всего прочего благодаря витаминам группы В, марганцу, фосфору и цинку ее употребление в пищу способствует сигнальной активности нейропередатчиков в мозге и уменьшает риск возникновения головных болей.

Цельнозерновые продукты

Сырые овощи

3. Яйца.

Почему? В их состав входит холин, используемый мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина. Для сигнальной активности важны и фосфолипиды, также входящие в состав яиц.

4. Свекла

Почему? Ее компоненты оказывают на сосуды расслабляющий и расширяющий эффект, что улучшает циркуляцию крови, и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ в головной мозг.

5. Миндальное масло

Почему? В его состав входят рибофлавин и L-карнитин, которые успешно активизируют нейронную активность и предотвращают снижение когнитивных функций.

6. Масло розмарина

Для концентрации внимания.

Почему? Являясь антиоксидантом, розмарин оказывает нейтрализирующее действие на свободные радикалы, стимулирует деятельность ума, повышает внимательность

7. Черника

Почему? Относится к числу антиоксидантов. Содержит множество витаминов (в том числе, А, С, В1, В6, В3). Источник магния, калия, фосфора и железа.

Является профилактическим средством сердечно-сосудистых заболеваний. Препятствует развитию болезни Альцгеймера. Улучшает память. Замедляет процессы старения клеток мозга.

8. Черный шоколад

Важно: следует предпочитать горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов, поскольку именно они являются источниками природных стимуляторов. Люди, потреблявшие шоколад хотя бы раз в неделю, демонстрировали лучшие когнитивные способности.

Почему? Шоколад имеет в своем составе флавоноиды (антиоксиданты), которые отлично справляются со стимуляцией активной деятельности мозга. Способствует выбросу глюкозы, которая активизирует умственные способности. Поэтому его рекомендуют употреблять перед событием, требующим особенной концентрации внимания. В шоколаде присутствует кофеин с известными свойствами увеличения производительности.