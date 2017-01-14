Какой город стал самым посещаемым в мире

Самым популярным городом у туристов в 2016 году стал Бангкок. По данным Global Destination Cities Index MasterCard, в столицу Таиланда посетило 21,5 миллиона человек. Для сравнения, в Лондоне побывало 19,9 млн посетителей, в Париже 18 миллионов.

К Бангкоку присоединилось еще несколько стран Азии и Ближнего Востока. Дубай прочно обосновался в первой пятерке с более чем 15 миллионами посетителей.

Сингапур, Куала-Лумпур, Сеул и Токио посетило более 10 миллионов человек в 2016 году.

Больше всего денег туристы потратили в Дубае. В прошлом году, посетители Дубай потратили $31,3 млрд. В Лондоне туристами было потрачено $19,8 млрд. Несмотря на то, Бангкок привлекает наибольшее число посетителей, он занял четвертое место по общей сумме расходов с $14,8 млрд.