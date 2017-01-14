Какой город стал самым посещаемым в мире

  14 января 2017, 14:56
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Столица Таиланда обошла в рейтинге самых посещаемых городов Лондон и Париж

Какой город стал самым посещаемым в мире | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Самым популярным городом у туристов в 2016 году стал Бангкок. По данным Global Destination Cities Index MasterCard, в столицу Таиланда посетило 21,5 миллиона человек. Для сравнения, в Лондоне побывало 19,9 млн посетителей, в Париже 18 миллионов.

К Бангкоку присоединилось еще несколько стран Азии и Ближнего Востока. Дубай прочно обосновался в первой пятерке с более чем 15 миллионами посетителей.

Сингапур, Куала-Лумпур, Сеул и Токио посетило более 10 миллионов человек в 2016 году.

Больше всего денег туристы потратили в Дубае. В прошлом году, посетители Дубай потратили $31,3 млрд. В Лондоне туристами было потрачено $19,8 млрд. Несмотря на то, Бангкок привлекает наибольшее число посетителей, он занял четвертое место по общей сумме расходов с $14,8 млрд.

По материалам: Forbes
Раздел: >
Теги: туризм , азия , ближний восток

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Какой город стал самым посещаемым в мире | Путешествия | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.67
EUR EUR - - 29.5
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.66 12.51
Киевская область 21.15 11.61
Львовская область 20.52 11.78
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Какой город стал самым посещаемым в мире Какой город стал самым посещаемым в мире Одесская киностудия переходит под управление "1+1 Медиа" Одесская киностудия переходит под управление "1+1 Медиа" Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар" Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Все новости
Комментируемые
1 Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы" 2 Автопробегом по американскому бездорожью — о семейном фильме "Автомонстры" 3 Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар" 4 Одесская киностудия переходит под управление "1+1 Медиа" 5 Какой город стал самым посещаемым в мире
Все новости
Видео
 Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"
Все видео
Фото
Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"
Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.