Образование и карьера 20 минут назад

Карантин с пользой: открыт бесплатный доступ к пяти мастер-классам по личной эффективности

Освободившееся в результате карантина время можно провести с максимальной пользой для себя

Карантин с пользой: открыт бесплатный доступ к пяти мастер-классам по личной эффективности Карантин с пользой: открыт бесплатный доступ к пяти мастер-классам по личной эффективности
Виктор Рублев — спикер, тренер, автор проекта #БРЕЙНХАКЕР

Специально на время карантина один из топовых корпоративных тренеров Украины Виктор Рублев открывает бесплатный доступ к онлайн мастер-классам из популярных корпоративных и индивидуальных программ обучения.

Благодаря просмотру мастер-классов зрители смогут узнать, как создать дополнительные 1-2 часа в день для себя, ускорить мышление и не утонуть в потоке информации, эффективно работать из дому, помочь детям освоить инструменты эффективного обучения, перестать откладывать важные дела на потом и даже создавать свои презентации и мастер-классы.

Бесплатная регистрация доступна на сайте: https://xmozg.com/. После регистрации пользователь сможет смотреть живые трансляции или посмотреть записи в удобное время, которые будут в бесплатном доступе до конца карантина.

Кратко и по делу в Telegram

Темы и график трансляций онлайн мастер-классов:

28 марта. БРЕЙНХАКИНГ. Как увеличить продуктивность мозга и успевать больше?

29 марта. Как научиться учиться? Незаменимые техники для родителей, школьников и студентов.

31 марта. Как эффективно работать из дому?

1 апреля. Как создать свой мастер-класс, презентацию или выступление, которое вызовет wow-эффект и станет магнитом к вашему проекту?

2 апреля. Как перестать откладывать важные дела на потом и победить прокрастинацию?

СПРАВКА

Виктор Рублев — спикер, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, автор проекта #БРЕЙНХАКЕР, директор по развитию Бизнес Радио, продюсер радиошоу "МОТИВ", входит в ТОП-3 тренеров Украины корпоративного сегмента.

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