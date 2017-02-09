Кэмерон будет снимать не только "Аватар-2", но еще три части

09 февраля 2017, 19:00
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В августе начнутся съемки "Аватара-2", а кроме того, режиссер фильма Джеймс Кэмерон написал сценарии для третьей, четвертой и пятой частей проекта

Кэмерон будет снимать не только Увеличить картинку

Джеймс Кэмерон приступит к съемкам сиквела "Аватара" в августе 2017 года. Об этом он рассказал в интервью изданию The Daily Beast.

А также режиссер объяснил, почему на год задержал съемки (работу над лентой планировали начать весной 2016 года) и что успел сделать за этот год.

А успел он написать сценарии для третьей, четвертой и пятой частей проекта. Сейчас они все готовы, заверил режиссер. "Я ужасно не люблю писать. Я чувствую себя так, будто меня выпустили из тюрьмы, где я эти два года писал сценарии", — добавил он.

Премьера фильма "Аватар-2" запланирована на декабрь 2018 года. В нем сыграют Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Стивен Лэнг. Лента станет продолженим рассказа о судьбе народа на"ви с планеты Пандора, где землянами добывается очень дорогое ископаемое.

"Аватар", вышедший в 2009 году, получил девять номинаций на премию "Оскар".

Для съемок фильма Кэмерон арендовал на пять лет съемочную площадку MBS Media Campus (ранее известную как Manhattan Beach Studios), находящуюся в Южной Калифорнии. Характерными чертами этой площадки являются "зеленая" программа по экономии водных ресурсов, использование экологически чистых чистящих средств и красок. Кэмерон решил снять фильмы, используя технику, работающую на солнечной энергии. Бюджет на установку соответствующего оборудования составил $5 млн.

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Теги: кино , зеленая экономика , оскар

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