Кэмерон будет снимать не только "Аватар-2", но еще три части

Джеймс Кэмерон приступит к съемкам сиквела "Аватара" в августе 2017 года. Об этом он рассказал в интервью изданию The Daily Beast.

А также режиссер объяснил, почему на год задержал съемки (работу над лентой планировали начать весной 2016 года) и что успел сделать за этот год.

А успел он написать сценарии для третьей, четвертой и пятой частей проекта. Сейчас они все готовы, заверил режиссер. "Я ужасно не люблю писать. Я чувствую себя так, будто меня выпустили из тюрьмы, где я эти два года писал сценарии", — добавил он.

Премьера фильма "Аватар-2" запланирована на декабрь 2018 года. В нем сыграют Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Стивен Лэнг. Лента станет продолженим рассказа о судьбе народа на"ви с планеты Пандора, где землянами добывается очень дорогое ископаемое.

"Аватар", вышедший в 2009 году, получил девять номинаций на премию "Оскар".