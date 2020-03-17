Гаджеты 9 минут назад

Китайцы выпускают смартфон с очень мощным аккумулятором

Аккумулятор может обеспечить 30 дней работы в режиме ожидания, 45 часов разговоров и 10 часов воспроизведения видео

Китайцы выпускают смартфон с очень мощным аккумулятором Китайцы выпускают смартфон с очень мощным аккумулятором
Фото: YouTube

Китайская компания Oukitel 20 марта 2020 года выпускает свой следующий защищенный смартфон серии WP, который получил название WP6.

Oukitel WP6 будет построен на базе восьмиядерной однокристальной системы MediaTek Helio P70. Он оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

Экран получил диагональ 6,3 дюйма и каплевидный вырез под фронтальную камеру, разрешение дисплея составляет 2340 x 1080 пикселей при соотношении сторон 18:9. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 толщиной 1,1 мм. Неубиваемая новинка из Китая получила аккумулятор на 10 000 мА•ч

Кратко и по делу в Telegram

Изюминкой устройства является огромный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч, который, по заявлению компании, может обеспечить 30 дней работы в режиме ожидания, 45 часов разговоров и 10 часов воспроизведения видео. Кроме того, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Oukitel WP6 соответствует степени защиты IP68, он может выдержать до получаса на глубине до 1,5 м, а также без проблем выдерживать падения на твердую поверхность с высоты 1,2 м.

В основной камере установлен главный датчик изображения разрешением 48 Мп и объектив с диафрагмой F/1,79. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,0. Дактилоскопический датчик расположен на правой панели.

Читайте также:
Четверть импортной техники и электроники на рынке Украины завезли нелегально — GFK

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: ixbt.com

Новости по теме:

Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро
Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысячи
Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысячи
Число жертв коронавируса в мире превысило 5800 человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 5800 человек
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу долларов

  4. Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин

  5. Тесты на коронавирус: сколько стоят и почему проверку не нужно проходить всем подряд

Загрузка...