Kite — кладезь полезных подарков для детей

Декабрь — мечтательное время для написания писем Святому Николаю. Предрождественский рейд за подарками под аромат имбирного печенья из ближайших кафе... А может, онлайн-шопинг по десяткам вкладок браузера с уютного домашнего диванчика?

Одно ясно: нужно срочно наполнять мешок Санта Клауса. Но что же туда положить? То, что вызовет радостную улыбку и принесет пользу. Вы лучше всех знаете своего ребенка и его предпочтения: какие из этих презентов ему понравятся больше?

Предлагаем подборку идей полезных подарков для детей любых возрастов:

Детский рюкзак для садика

Хранитель игрушек, плюшек, печенюшек, запасных носочков и носовых платочков. С ним малыш будет весело шагать в группу, зная, что любимый медвежонок идет вместе с ним. Рюкзачок — внесезонный подарок, который нужен круглый год: летом в нем будет лежать панамка и лопатка для песочницы; зимой — комплект сухих варежек и формочки для снега. Яркие рюкзачки Kite Kids выполнены из прочных качественных материалов, отлично чувствуют себя в руках непосед. Дизайн — сплошное умиление. С длинноухим кроликом или в форме пингвина; с динозавром или трансформерами? А каких героев любит ваш малыш?

Наборы бамбуковой посуды

Свой собственный комплект посуды! Личный, только мой. С разноцветными картинками и ярким оформлением. Когда доедаешь свой супчик, на дне тарелки появляется красивая единорожка или машинка… Сразу появляется мотивация радостно съедать мамины обеды! Бамбуковая посуда Kite — легкая, безопасная и небьющаяся. Поэтому ее можно брать на пикники как альтернативу вредной одноразовой посуде. Она на 100% состоит из природного бамбукового волокна, не выделяет токсины и полностью разлагается в природной среде.

Стильная косметичка

Для детей постарше она становится незаменимым аксессуаром и желанным подарком. Нарядной мини-сумочке уготована важная миссия: хранить первую косметику в порядке. Косметички Kite — качественные, надежные и стильные. Текстильные и силиконовые, яркие и пастельные, объемные и миниатюрные. Присмотритесь к наборам: комплекты в едином стиле — польза и красота, умноженная вдвое.

Посуда для прогулок и пикников

Термосы, термокружки, ланчбоксы и бамбуковые стаканчики с крышкой. Качественная, безопасная и красивая посуда нужна всегда. Брать в школу фруктовый чай в ярком термосе и устраивать "чайные церемонии" в парке; согреваться теплым какао и возобновлять силы обедом из ланчбокса. Подарить ребенку личную посуду для ланчей — проявить заботу.

Канцелярия и товары для творчества

Занятия творчеством развивают, развлекают, успокаивают и помогают реализовать таланты. Когда-то в своем желании творить люди использовали доступные подручные средства: вместо красок — сок растений, вместо карандаша — кусочек проволоки. Креативная энергия человека настолько сильна, что иногда проявляется в настенной клинописи на обоях, орнаментах сметаной на борще или в сценическом гриме маминой помадой на щеках.

Поэтому лучше вовремя закупиться канцелярией, чтобы ребенок мог спокойно творить в свое удовольствие. Карандаши, фломастеры, альбомы, краски: у Kite есть все.

Загляните на официальный сайт Kite и ознакомьтесь с полным ассортиментом товаров, которые могут стать отличными подарками к зимним праздникам.