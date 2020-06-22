Количество выпускников учебных программ Прогресстех-Украина за 6 лет достигло 380

Общее число выпускников всех образовательных программ компании Прогресстех-Украина достигло 380. По итогам 2019-2020 учебного года количество сертификованных интернов компании пополнили 65 выпускников учебных курсов в Харькове и Днепре. Об этом сообщается на сайте компании.

"Харьковские и днепровские курсы по подготовке к профессиональной инженерной работе рассчитаны на студентов и выпускников технических специальностей университетов и колледжей. Обучение ведется на базе образовательных центров Прогресстех-Украина в Харькове и Днепре. Занятия обычно стартуют осенью и завершаются в мае следующего учебного года", — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что во время карантина обучение на курсах не приостанавливали, а проводили их дистанционно.

"Платформа дистанционного обучения, оперативно разработанная в Прогресстех-Украина, позволила реализовать целый ряд интерактивных коммуникаций. В их числе — лекции и консультации с опцией обратной связи с преподавателем, практические занятия в формате как индивидуальной, так и командной работы над заданиями, онлайн тестирование и оценивание качества подготовки слушателей", — сообщили в компании.

А также отметили, что в мае-июне текущего года 44 из 65 выпускников курсов получили предложения о трудоустройстве на должность инженера в Прогресстех-Украина.

Напомним, Прогресстех-Украина реализует комплекс собственных образовательных инженерных программ, начиная с 2014-2015 учебного года.

Первой из них были киевские цикличные курсы "Основы конструирования авиатехники" на базе Совместного учебного центра Прогресстех-Украина и КПИ имени Игоря Сикорского. Стартовый набор на курсы состоялся осенью 2014 года.

В 2017 году компания открыла курсы по аналогичной учебной программе в Харькове, а в 2019 году — в Днепре. В 2019 году Прогресстех-Украина запустила в Киеве еще один образовательный проект — программу карьерного старта "Инжиниринговые технологии".

В целом в течение 6 лет 200 из 380 выпускников перечисленных учебных программ успешно прошли дополнительное тестирование, собеседование и присоединились к инженерной команде Прогресстех-Украина.

Запуск образовательного направления в деятельности Прогресстех-Украина инициировал основатель международного холдинга Progresstechgroup Владимир Кульчицкий. Цель учебных проектов — популяризация инженерных профессий, повышение уровня технического образования в Украине, подготовка молодых специалистов к профессиональной инженерной работе и интеграции в международное разделение труда, сохранение и развитие национального интеллектуального кадрового потенциала.

В 2014 году, в сложное для страны время, Владимир Кульчицкий решил переехать на постоянное жительство в Украину, уделяя особое внимание Житомирщине, откуда происходит отец. Имеет офис в Киеве.

Прогресстех-Украина на сегодня является крупнейшей компанией Progresstechgroup — международного холдинга со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup — ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке, 14 офисов по всему миру.

В Украине группа также представлена конструкторским центром Аэро ДС, украинскими подразделениями компаний PT-Americas, Tucana Engineering и Соupi.