Гаджеты 40 минут назад

Компания Apple анонсировала презентацию новых iPhone 13

Apple начала рассылать приглашения журналистам на осеннее мероприятие

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

14 сентября компания Apple проведет презентацию новых iPhone 13 (и все индексы 13 Pro, 13 Pro Max). Мероприятие состоится в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщает AIN.UA, дизайн айфонов останется прежним, изменится камера и железо.

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По информации издания, покажут также новые Apple Watch 7. Часы получат новые размеры дисплеев на 41 и 45 мм, при этом старые ремешки останутся актуальными.

Кроме этого, от компании ждут новые AirPods, новые iPad и новые MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, однако пока не ясно, покажут ли эти гаджеты в сентябре или на презентации попозже — обычно Apple проводит осенью две презентации.

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