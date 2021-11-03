Образование и карьера 30 минут назад

Компания Kernel с партнерами создает современный агроуниверситет

Учеба начинается 1 февраля 2022 года. Продолжительность профессиональных программ — от 4 до 6 месяцев. После окончания лучшие студенты получат возможность попасть на оплачиваемую практику в Kernel

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания Kernel в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития Deloitte и Prometheus запускает образовательный проект для студентов профильных специальностей — Open Agro University.

Задача университета — расширить знания молодых специалистов узкого профиля и адаптировать их умения к потребностям современного аграрного бизнеса. Профессиональные компетенции нового образца можно получить совершенно бесплатно.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Учебные программы Open Agro University по 7 специальностям разработаны с учетом профессиональных навыков (hard skills), а также soft skills — ключевых компетенций, необходимых для успеха в будущем. Кроме этого, в рамках проекта студенты смогут усовершенствовать digital-умения, повысить уровень владения английским языком. К обучению приглашают студентов 4-5 курсов вузов или первого-второго года выпуска.

Открытие Open Agro University — это не просто запуск очередной платформы для тренингов. Это проект с европейскими ориентирами, в основе которого уникальная экспертиза внутренних экспертов, международные стандарты образования, консолидация лучших учебных программ украинских и иностранных вузов. Партнерство с аграрным бизнесом позволит нам показать, что у современного образования нет пределов и условностей, а такое обучение может стать универсальным решением квалификационных проблем для всех отраслей", — уверена Алина Билан, руководитель программ технического сотрудничества в АПК, ЕБРР.

Среди лекторов университета — внутренние эксперты от бизнеса, партнеры компании — производители сельскохозяйственной техники и удобрений, а также преподаватели смежных дисциплин из международных университетов. Продуманная учебная программа дополняет современный удобный формат получения, позволяющий присоединиться к проекту всем желающим, независимо от места жительства и основной формы обучения или работы. Студенты будут посещать лекции онлайн, совершенствовать полученные знания на производстве, в лабораториях, будут иметь индивидуальных менторов и т.д.

"Развитие бизнеса завтра напрямую зависит от того, сколько сил, ресурсов и времени он готов вкладывать в молодежь сегодня. Мы готовы всесторонне поддерживать образовательные инициативы компаний разного направления, особенно когда речь идет об узких специальностях. Желание прокачать устаревшую систему действенными и современными инструментами не может не вдохновлять", — уверяет Яков Акулов, старший менеджер практики Human Capital Advisory Services, Deloitte.

Учеба начинается 1 февраля 2022 года. Продолжительность профессиональных программ — от 4 до 6 месяцев. После окончания лучшие студенты получат возможность попасть на оплачиваемую практику в Kernel.

"Агроотрасль и производство — сферы, требующие от потенциальных кандидатов не поверхностных теоретических знаний или диплома о высшем образовании, а реальной практики погружения в профессию. Мы хотим привлекать к работе в компании лучших и наиболее мотивированных молодых специалистов, в идеях и инновационных решениях которых нуждается бизнес, поэтому готовы открыть двери в аграрный мир и предоставить доступ к уникальной экспертизе студентам сразу нескольких специальностей. Это первый проект такого масштаба и направления для Kernel. И мы рады видеть в команде партнеров специалистов платформы онлайн-образования Prometheus, имеющих опыт создания эксклюзивных e-learning продуктов", — утверждает Наталья Теряхина (Кульчицкая), руководитель департамента персонала Kernel.

Узнать больше о проекте и заполнить заявку на обучение можно на сайте https://oau.kernel.ua/

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чем чревата иллюзия знаний и почему важно работать над критическим мышлением
Чем чревата иллюзия знаний и почему важно работать над критическим мышлением
Рынок труда: почти 86% украинцев хотят сменить место работы
Рынок труда: почти 86% украинцев хотят сменить место работы
В Україні запустили освітню онлайн-програму про апсайклінг старого одягу
В Україні запустили освітню онлайн-програму про апсайклінг старого одягу
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада изменила учет природного газа с кубических метров на киловатт-часы

  3. Шуфрич купил еще один телеканал

  4. 17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

  5. "Опора" требует не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...