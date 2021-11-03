Компания Kernel с партнерами создает современный агроуниверситет

Компания Kernel в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития Deloitte и Prometheus запускает образовательный проект для студентов профильных специальностей — Open Agro University.

Задача университета — расширить знания молодых специалистов узкого профиля и адаптировать их умения к потребностям современного аграрного бизнеса. Профессиональные компетенции нового образца можно получить совершенно бесплатно.

Учебные программы Open Agro University по 7 специальностям разработаны с учетом профессиональных навыков (hard skills), а также soft skills — ключевых компетенций, необходимых для успеха в будущем. Кроме этого, в рамках проекта студенты смогут усовершенствовать digital-умения, повысить уровень владения английским языком. К обучению приглашают студентов 4-5 курсов вузов или первого-второго года выпуска.

Открытие Open Agro University — это не просто запуск очередной платформы для тренингов. Это проект с европейскими ориентирами, в основе которого уникальная экспертиза внутренних экспертов, международные стандарты образования, консолидация лучших учебных программ украинских и иностранных вузов. Партнерство с аграрным бизнесом позволит нам показать, что у современного образования нет пределов и условностей, а такое обучение может стать универсальным решением квалификационных проблем для всех отраслей", — уверена Алина Билан, руководитель программ технического сотрудничества в АПК, ЕБРР.

Среди лекторов университета — внутренние эксперты от бизнеса, партнеры компании — производители сельскохозяйственной техники и удобрений, а также преподаватели смежных дисциплин из международных университетов. Продуманная учебная программа дополняет современный удобный формат получения, позволяющий присоединиться к проекту всем желающим, независимо от места жительства и основной формы обучения или работы. Студенты будут посещать лекции онлайн, совершенствовать полученные знания на производстве, в лабораториях, будут иметь индивидуальных менторов и т.д.

"Развитие бизнеса завтра напрямую зависит от того, сколько сил, ресурсов и времени он готов вкладывать в молодежь сегодня. Мы готовы всесторонне поддерживать образовательные инициативы компаний разного направления, особенно когда речь идет об узких специальностях. Желание прокачать устаревшую систему действенными и современными инструментами не может не вдохновлять", — уверяет Яков Акулов, старший менеджер практики Human Capital Advisory Services, Deloitte.

Учеба начинается 1 февраля 2022 года. Продолжительность профессиональных программ — от 4 до 6 месяцев. После окончания лучшие студенты получат возможность попасть на оплачиваемую практику в Kernel.

"Агроотрасль и производство — сферы, требующие от потенциальных кандидатов не поверхностных теоретических знаний или диплома о высшем образовании, а реальной практики погружения в профессию. Мы хотим привлекать к работе в компании лучших и наиболее мотивированных молодых специалистов, в идеях и инновационных решениях которых нуждается бизнес, поэтому готовы открыть двери в аграрный мир и предоставить доступ к уникальной экспертизе студентам сразу нескольких специальностей. Это первый проект такого масштаба и направления для Kernel. И мы рады видеть в команде партнеров специалистов платформы онлайн-образования Prometheus, имеющих опыт создания эксклюзивных e-learning продуктов", — утверждает Наталья Теряхина (Кульчицкая), руководитель департамента персонала Kernel.

Узнать больше о проекте и заполнить заявку на обучение можно на сайте https://oau.kernel.ua/