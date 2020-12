Компания Miele представила обновленную линию бытовой техники

Новые реалии диктуют нам новые тренды: теперь мы много времени проводим дома, реже посещаем рестораны и чаще готовим сами. Поэтому на первый план выходит обустройство повседневного быта, люди все больше внимания уделяют созданию домашнего уюта и дизайну интерьеров, функциональности бытовой техники.

Компания Miele идет в ногу со временем и постоянно совершенствует свой модельный ряд, учитывая новейшие тенденции и потребительские запросы. В линии обновленных устройств, изготовленных на собственных мощностях компании в Европе, представлены модели в следующих категориях: посудомоечные машины, пылесосы, кофемашины, холодильники, стиральные машины, варочные поверхности и бытовая химия. Они оснащены высокотехнологичными функциями, которые упростят и сделают приятными домашние заботы каждого из нас.

Компания Miele протестировала новые приборы совместно с лидерами мнений. В неформальной обстановке наши героини рассказали, какие особенности внес карантин в их домашнюю жизнь и времяпровождение, поделились своими лайфхаками. В результате получилось шесть видеороликов с интервью. Проект проходил под хештегом #LifeBeyondOrdinary (#ЖизньЗаРамкамиОбыденного), #Miele.

Тестировать посудомоечную машину G7000 пригласили Леру Бородину — основательницу сервиса аренды платьев Oh My Look!, соосновательницу beauty-пространства G.Bar и маму двух дочек.

Лера высоко оценила все достоинства посудомоечной машины G7000: AutoOpen, QuickPowerWash, BrilliantLight, Perfect GlassCare, SensorDry, которые не только сокращают время мойки посуды, но также бережно высушивают ее.

Технология EcoPower позволяет уменьшить расход электроэнергии и воды. Прибор изготовлен в Германии.

Лера подчеркнула: "Технологичность и множество лайфхаков, которые обеспечивает новая техника Miele, — это очень приятно. Я в восторге! Спасибо огромное!".

Miele удалось побывать в гостях у Ольги Богдановой — архитектора и дизайнера, основательницы Bogdanova Bureau, куратора международных выставок предметного дизайна, мамы троих детей и владелицы двух собак. Ольга открыла для нас секреты быстрой уборки перед визитом гостей: "У меня есть новый пылесос Miele — Triflex Cat & Dog. Кстати, у него нет проводов, аккумулятора вполне хватает на весь мой дом площадью 140 квадратов. Хочу обратить внимание, что у меня очень специфический ковер — из шерсти и сизаля, из него очень трудно удалять мусор. Но все получается идеально. К тому же у пылесоса есть подсветка, поэтому ты видишь всю пыль".

Ольга оценила концепцию 3 в 1, которую удалось внедрить в пылесосах Triflex НХ1, создав поистине универсальный прибор. Идеальная очистка любых типов напольных покрытий достигается с помощью технологии Vortex и широкой электрощетки. Уникальная трехступенчатая система фильтрации делает воздух в помещении еще чище, чем до уборки. Аккумулятор Varta позволяет обработать площадь до 125 квадратов за один раз. Прибор изготовлен в Германии.

Очень приятным также оказался визит к Валерии Гуземе — инфлюэнсеру и основательнице ювелирного бренда Guzema Jewelry.

Благодаря кофемашине CM5 Silence каждый гость насладился чашкой кофе. Процесс приготовления прошел незаметно, так как теперь устройство работает гораздо тише по сравнению с предыдущим поколением. Функция OneTouch for Two выдает одновременно два одинаковых напитка, а Aromatic System раскрывает аромат наилучшим образом благодаря помолу непосредственно в процессе приготовления кофе.

"Кофемашина очень легкая в использовании: контейнеры для отходов и для воды, а также поддон легко снимаются, все можно помыть в посудомоечной машине. Это такая маленькая космическая станция, но очень простая в использовании!" — поделилась Валерия.

Наталья Самойленко — основательница Клиники диетологии Самойленко, доктор-диетолог и эндокринолог, эксперт по разработке программ здорового рациона, автор книг по правильному питанию, мама двоих детей — рассказала нам, как она выбирает продукты и как размещает их в холодильнике.

"Я диетолог, поэтому уверена: холодильник — один из основных гаджетов нашего здоровья. Ведь от того, какую еду мы туда положили, какие продукты купили, чем наполняем свои холодильники, напрямую зависит то, как мы себя чувствуем, какие получаем результаты обследования и, в конце концов, сколько мы живем", — подчеркнула Наталья.

Все оценили достоинства холодильника MasterCool 2.0. Это идеальный выбор также для интерьера: с фасадами без ручек, хотя его можно заказать и с ручками. Безупречный дизайн и технологичность превосходят все ожидания. Функция BrilliantLight обеспечивает более яркий и равномерный свет внутри холодильника.

Удобное сенсорное управление MasterSensor позволяет настраивать все функции одним касанием и изменять оттенок фоновой подсветки сенсорного дисплея. Благодаря функции WiFiConn@ct можно дистанционно контролировать некоторые индивидуальные функции приборов и получать уведомления — например, о незакрытой дверце или повышении температуры.

Мы устроили большую стирку с Полиной Неней — журналисткой, телеведущей, главным редактором и издателем портала о культурной и светской жизни Украины и мира bestin.ua, мотивационным спикером, дизайнером и мамой троих детей. Полина провела тест-драйв стиральной машины W1, использовав свой модный гардероб и детские вещи.

В стиральных машинах W1 и сушильных машинах T1 есть запатентованные Vario-ритмы стирки и сотовый барабан, которые продлевают срок носки вещей в три раза и обеспечивают надежную защиту ткани за счет минимального воздействия. Стиральные машины производятся в Германии. Родители особенно оценят эмалированный фронт, который предохраняет прибор на все годы эксплуатации от каких-либо царапин.

Теперь устройство может автоматически распознавать объем загрузки вещей, а дополнительная шумоизоляция не побеспокоит вас при использовании ночью. "Это замечательно! Я думаю, это очень важно, когда нет лишнего шума, потому что я могу спать, только когда в квартире абсолютная тишина".

Полина тестировала стиральную машину W1 с новыми моющими средствами UltraPhase 1 Sensitive, которые удостоены сертификата NordicSwanLabel и содержат экологически безопасные ингредиенты, безупречно удаляющие пятна на вещах.

Конечно, самой "вкусной" оказалась встреча с Анастасией Голобородько — сертифицированным нутрициологом и консультантом по питанию, автором блога spoon.com.ua. Анастасия приготовила для нас стейк из тунца с кокосовым маслом, имбирем и чесноком на варочной поверхности 7000 серии с индукцией Miele full-surface. Посуду можно размещать на любой части панели.

Героиня оценила функцию Con@ctivity 3.0, благодаря которой варочная поверхность автоматически по Wi-Fi устанавливает подсветку и мощность мотора на вытяжке. Очень понравилась функция SilentMove, которая позволяет беззвучно передвигать сковородки и кастрюли. Кроме этого, у прибора элегантный дизайн, а также гладкая поверхность, чистить ее особенно легко. Высокая прочность делает устройство выносливым к перепадам температуры и безопасным в использовании.

Все новшества были очень важны для Анастасии. Наша героиня подчеркнула: "Я готовлю 99% еды только дома и очень редко делегирую эту роль. Мы придумываем в течение дня очень много разнообразных блюд — на завтрак, обед и ужин".

Напомним, 8 декабря 2020 года на Online Party Miele были впервые представлены видео с героями. На Zoom презентации присутствовали архитекторы-дизайнеры, дизайнеры интерьеров, лидеры мнений и блогеры: Богданова Ольга, Гузема Валерия, Бородина Лера, Неня Полина, Самойленко Наталья, Голобородько Анастасия, Данилова Юлия, Тадеева Фаина, Дубровская Евгения, Молодых Яна, Денис Соколов ("Своя Студия"), Елена Ева, Сафро Валентина, Светлана Thegorod и Зоря Слава.