Коронавирус: итальянский врач описала последние моменты пациентов

Доктор Франческа Кортелларо из больницы Сан-Карло Борромео в Милане является одной из многих медицинских работников в Италии, которые откровенно говорят о своей борьбе с коронавирусом.

Многие делятся страшными историями и фотографиями изнурительных смен. Национальная система здравоохранения, считающаяся одной из лучших в мире, может не справиться с этой болезнью, пишет Sky News.

В Италии наблюдается самая сильная вспышка коронавируса за пределами Китая. По последним сводкам гражданской защиты, на сегодня в стране 14 955 больных (на 2116 больше, чем вчера), вылечены 1439 (+181), 1266 умерших (+250 смертей за день). Это при том, что система здравоохранения Италии считается одной из лучших в мире.

Многие из тех, кто умирает, являются пожилыми пациентами. Доктор Кортелларо сказала итальянской газете Il Giornale: "Вы знаете, что самое драматичное? Видеть, как пациенты умирают в одиночестве". По ее словам, пациенты до последней минуты остаются в ясном сознании, не впадают в нарколепсию. "Как будто они тонут, и понимают это", — сказал он.

Она рассказала, как недавно умирающая бабушка попросила ее повидаться с внучкой. "Я достала телефон и позвонила ей на видео. Они попрощались. К настоящему времени у меня есть длинный список видеозвонков. Я называю это списком прощания".

ВИДЕО: Внутри коронавирусной больницы в Италии

Италия находится на тотальной изоляции. Все собрания и церемонии, включая массовые мероприятия и похороны, запрещены — это означает, что семьи жертв не могут даже попрощаться со своими близкими. Многие церкви закрыты, хотя римский кардинал приказал открыть их в итальянской столице.

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в северной части Ломбардии, где находится Бергамо. Врач в городской больнице Папа Джованни XXIII Роберто Косентини сравнил Ломбардию с "эпицентром бесконечного землетрясения".

Он сказал итальянской газете La Repubblica, что большинство пациентов прибывают в больницу во второй половине дня и часто находятся в таком плохом состоянии, что их необходимо сразу же интубировать или подключить к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). "Больницы перегружены, — добавил он. — Если мы не сможем найти больше больничных коек, больше врачей, больше медсестер, мы не сможем долго продержаться."