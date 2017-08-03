Короткий поход: об экранизации "Темной башни" Стивена Кинга

Собственно, фильм Николая Арселя, которому доверили работу над экранизацией (для него это первый опыт создания по-голливудски размашистого, исполненного спецэффектов кино) продюсеры не рассматривают как уникальное произведение. В случае финансового успеха он должен стать первой из серии картин о "Темной башне", которые в полной мере представят многообразные сюжетные повороты литературного первоисточника.

Когда несколько лет назад к экранизации "Темной башни" лишь подбирались, речь шла даже о том, что кроме полнометражных фильмов будет снят еще и сериал — именно многосерийная телевизионная форма в полной мере способна передать эпический размах истории, придуманной Стивеном Кингом, действие которой происходит в нескольких связанных между собой мирах и на протяжении многих десятилетий.

В этом контексте крайне важным свойством "Темной башни" Николая Арселя является лаконичность картины. Если Питер Джексон короткую повесть "Хоббит" Джона Р. Р. Толкина "растянул" на три фильма по два с половиной часа каждый, то Николай Арсель, представляя сложносочиненный интригующий параллельный мир, в котором существует Темная башня, уложился в каких-то 95 минут — невиданная прыть для современного голливудского кино, которое сплошь предлагает зрителям "двойные порции".

За это время режиссеру вполне удалось справиться с "просветительской" задачей — познакомить зрителя с функциями Темной башни, которая удерживает силы зла за пределами Вселенной, с мирами, в которых происходит действие, и с главным героем произведения Стивена Кинга — стрелком Роландом (Идрис Эльба), который остался единственным, кто может Темную башню от нечисти защитить.

Именно Стрелок выпукло представлен в трейлерах к фильму — в схватках с антагонистом, демоническим Человеком в черном (Мэтью Макконахи), которому он хочет отомстить, уничтожив его многочисленных приспешников и одновременно защитив Темную башню от их козней. В самой же картине, впрочем, эта расстановка действующих лиц несколько видоизменена — в центр истории становится паренек Джейк (Том Тейлор) из Нью-Йорка, вместе с которым зрители открывают мир Темной башни.

Каждую ночь Джейку снятся отчетливые картины этого фантастического мира: Человек в черном, Темная башня, которую он пытается уничтожить, измываясь для этого над детьми, а также — Стрелок пытающийся противостоять злу. Психотерапевт считает, что таким образом парнишка переживает смерть отца. Измученная мать (Кэтрин Винник, канадская актриса украинского происхождения) склоняется к тому, чтобы отправить сына в психиатрическую клинику. Но сны оказываются реальностью. За Джейком начинается охота приспешников зла, он попадает в иной мир, встречает Стрелка и тот берет его с собой — на поиски Человека в черном.

Кадр из фильма "Темная башня"

Образ Стрелка — центрального персонажа истории Стивена Кинга — в свое время был создан автором во многом "по мотивам" персонажей Клинта Иствуда, сыгранных невозмутимым актером в спагетти-вестернах. И в этом смысле роль эта достаточно сложна для исполнения — герой лишен чувства юмора, резок, стремителен в своем движении к цели, кроме которой ничего не видит, немногословен и неэмоционален. Идрис Эльба вполне успешно воплощает на экране этот образ, хотя и несколько отступает от него — по наущению авторов фильма, которые дарят Стрелку мелодраматическую возможность проявить "слишком человеческое", выраженное в душевных сомнениях, страданиях и личном желании отомстить за смерть отца.

Сентиментальный мотив взаимоотношений отцов и сыновей (связей детей и родителей в целом) становится, пожалуй, главным эмоциональным крюком истории. "Темная башня" успешно материализует тему "отцовства", обыгрывая неоднократно воспроизводимое кредо стрелков, которому Роланд учит Джейка: "Я целюсь не рукой — тот, кто целится рукой, забыл лицо своего отца. Я целюсь глазом. Я стреляю не рукой — тот, кто стреляет рукой, забыл лицо своего отца. Я стреляю разумом. Я убиваю не оружием — тот, кто убивает оружием, забыл лицо своего отца. Я убиваю сердцем".

Юмор в образ Роланда авторы фильма предусмотрительно не привносят, как нечто абсолютно чуждое ему. Но аккуратно, сдержанно и с художественным вкусом время от времени строят комедийные эпизоды вокруг героя. Особенно в ситуации, когда действие перемещается из фантастического мира в современный Нью-Йорк, чуждую для Стрелка среду обитания. Однако в целом лента предпочитает черпать вдохновение в трагическом противостоянии Стрелка и Человека в черном.

Кадр из фильма "Темная башня"

Идрис Эльба склонен акцентировать на героической одержимости своего персонажа. Мэтью Макконахи, в свою очередь, выстраивает холодный, отстраненный образ, исполненный садизма и уверенного самодовольства. Человека в черном он ставит на грань, за которой начинается непритязательная пародия (в том числе, на другие роли актера, который — что неудивительно — эксплуатирует свою узнаваемую манеру игры). Но благодаря холоду в глазах и сдержанно организованным режиссером сценам насилия, которые поражают банальностью демонстрируемого зла, образ этот сохраняет более чем серьезный настрой.

Столкновение широкими мазками выписанных характеров, на котором акцентирует трейлер ленты, действительно является главной приманкой фильма. Наряду со зрелищными сценами действия. В них Стрелок убедительно демонстрирует мастерство владения кольтом — не самым удобным оружием против автоматов, из которых его пытаются изрешетить в Нью-Йорке, к примеру. Но очень "выгодным" с кинематографической точки зрения.

Проблемы у фильма, по большому счету, возникают лишь в тот момент, когда стройную линию экранного противостояния Стрелка (и примкнувшего к нему Джейка) и Человека в черном пытаются связно представить в пространстве фантастической "вселенной" "Темной башни" — слишком масштабном, чтобы явить на экране нечто большее, чем нечеткий пунктир. Из-за стремительности фильма, зритель часто ощущает себя вне контекста происходящих событий, не понимает, что именно стоит за действиями персонажей, и почему это важно.

При этом — не всегда раскрывая целое — авторы то и дело презентуют малые, колоритные детали фантастического мира, которые являют собой скорее заявку на будущее, важны для эпического многосерийного полотна. "Материализуемый" же на экране мир с демонами, прорывающимися из-за границы Вселенной, местным населением, занимающимся сельским хозяйством и читающим мысли, и гигантскими крысами, маскирующимися под людей, натягивая на себя их кожу, — представлено обескураживающе "как есть".

Впрочем, время от времени этот возникающий барьер недоверия к "Темной башне" авторы фильма тоже преодолевают, используя проверенный ими прием, — апелляции к юному Джейку и его экранному опыту. Он происходящему верит и в полной мере включается в экранную реальность — на равных с "матерыми" Стрелком и Человеком в черном. Подталкивая и сомневающегося зрителя умерить критику, приняв предложенную художественную реальность.