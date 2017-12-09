Краков за один день: яркие 24 часа в Рождество

Когда-то отсюда правили Польшей короли, а сегодня Краков по праву считается культурной столицей страны. Шутка ли — почти два десятка музеев, один другого интереснее! И это без учета достопримечательностей, расположенных в окрестностях, вроде соляной шахты "Величка". Увидеть максимум за один день и не пропустить самое интересное поможет памятка от команды сервиса для путешественников TripMyDream.

Как добраться в Краков

Прямые рейсы из Киева есть у компании МАУ, на месте вы окажетесь через 1 час 40 минут. Чтобы сэкономить, выбирайте стыковочный перелет через Варшаву.

Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II находится в 11 километрах от центра города. Добраться туда можно:

на поезде. Комфортабельные составы отправляются от станции рядом с пассажирским терминалом каждые полчаса. До Центрального железнодорожного вокзала можно добраться за €2, билеты продаются в автоматах в пассажирском терминале (уровень 0) и на станции, а также у проводника (только за наличные);

на автобусе. Днем из аэропорта в центр можно уехать на автобусах №208 и 252, ночью — №902. Отправляются они раз в полчаса-час, в зависимости от времени суток. Билет на одну поездку стоит порядка €1, купить его можно в автомате в пассажирском терминале (уровень 0) или на остановке, а также у водителя (только за наличные, без сдачи). Войдя в салон, не забудьте прокомпостировать билет;

на такси. Официальная служба — Krakow Airport Taxi. Цена поездки варьируется в пределах от €7 до €32, она зависит от того, в какой зоне находится пункт назначения, и не привязана ко времени суток или дню недели.

Когда ехать в Краков

Выбор дат зависит от того, с какой целью вы решили посетить Польшу. Если запланирована экскурсионная программа, выбирайте теплое время года, поскольку зимой тут довольно холодно, и многие замки закрыты.

С середины декабря Краков заполняют туристы, приезжающие за рождественской атмосферой. В целом, пик туристического сезона приходится на июль-август и декабрь-январь, поэтому тем, кто не любит толпы людей, стоит избегать этого периода.

Идеальное время для шопинга — после католического Рождества и с конца июня до середины августа. В это время одежду, обувь и аксессуары можно купить со скидкой 20-80%.

Если хочется поучаствовать в народных гуляниях, приезжайте в июне. В начале месяца в Кракове празднуют День дракона. Фигуры огнедышащего символа бывшей польской столицы движутся по улицам, парят в воздухе и сплавляются по реке, жители и гости города танцуют, участвуют в играх, а с наступлением темноты любуются отличным пиротехническим шоу.

В следующую после 22 июня субботу тут отмечают праздник Вянки. В этот день по традиции девушки плетут венки и отпускают их в воды Вислы, чтобы узнать, что ждет их в будущем. В городе проходят концерты, работает ярмарка, на улицах продают еду и напитки. Праздничные мероприятия обычно проводятся около Вавельского замка.

Общественный транспорт

Исторический центр города компактный, все основные достопримечательности находятся рядом друг с другом. Если транспорт все же понадобится, в вашем распоряжении трамваи и автобусы. С 5:00 до 23:00 они ходят часто, в остальное время интервал увеличивается. Перечень маршрутов и график движения можно найти на сайте mpk.krakow.pl (есть английская версия).

Билеты продаются в автоматах, которые есть на остановках и в салонах большинства трамваев и автобусов, также можно оплатить проезд водителю. Учтите, что автоматы на остановках принимают и купюры, и карты, в то время как в транспорте купить билет можно только за монеты.

В трамваях и автобусах действует единый билет, вы можете пересаживаться с одного вида транспорта на другой в рамках времени его действия. Билет на одну поездку стоит около €1, на 60 минут — €1.2, на 90 минут — €1.45, на 24 часа — €5.

Для детей до 4 лет и людей после 70 лет проезд бесплатный.

Билет нужно прокомпостировать с помощью специального автомата, даже если вы купили его на борту. В противном случае штраф будет таким же, как при отсутствии билета — €57.

Водный трамвай

С мая по сентябрь работают водные трамваи. Они поднимаются по одной стороне реки, а спускаются по другой, поэтому путешествие занимает больше времени, чем по суше. Стоимость билета — €2.5.

Такси в Кракове

Машину можно вызвать по телефону или остановить на улице, во втором случае стоимость поездки будет выше. Перед посадкой в такси убедитесь, что на борту указаны название компании и номер телефона, а также имеется наклейка с тарифами. В конце поездки таксист обязан выдать вам чек, что сводит вероятность обмана к нулю.

Стандартная стоимость — €1.65 плюс €0.55 за километр, ночью — на 50% больше. Сэкономить можно, вызвав машину через приложение Uber.

Чаевые оставлять не принято, но некоторые водители ожидают их от туристов. Вы можете округлить сумму, указанную в чеке, но это не обязательно.

Аренда велосипедов в Кракове

В теплое время года велосипед станет отличной альтернативой общественному транспорту и пешим прогулкам. Ориентировочная стоимость проката: €6-12 за 3 часа, €10-25 на целый день, в зависимости от типа велосипеда. Популярностью пользуются такие сервисы:

Cruising Kraków (Sławkowska 6A);

Cool Tour Company (Grodzka 2);

KRK Bike Rental (Św. Anny 4);

Two Wheels (Józefa 5).

Какие деньги брать с собой

Официальная валюта — польский злотый, курс на 05.12.17: zł4=€1. Если заранее купить злотые не удалось, везите с собой евро или доллары, местной валютой можно будет обзавестись в отделении банка или обменнике. Банки работают только в будние дни, обычно до 18:00.

Во многих ресторанах, магазинах и отелях в центре можно расплатиться картой. Наличные в небольшом количестве стоит иметь при себе, чтобы купить билет у водителя или сувениры на рынке, воспользоваться общественным туалетом.

Кое-где также принимают евро, но сдачу дают в злотых, по невыгодному для клиента курсу.

Язык и особенности менталитета. К чему готовиться?

В сфере обслуживания большинство работников владеет английским (иногда — русским) хотя бы на минимальном уровне. Объясниться с прохожими будет сложнее, но переживать по этому поводу не стоит — зная украинский и русский, вы, вероятнее всего, поймете польский.

Местные жители гостеприимны и лояльно относятся к туристам, если те не нарушают общественный порядок и ведут себя адекватно. Смело обращайтесь к ним в любой ситуации!

ТОП-5 достопримечательностей Кракова

Вавельский холм

Фото: Константин Голинченко

Над рекой Висла возвышается дворец — бывшая резиденция польских правителей, с ним соседствуют кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, вырубленная в скале пещера Dragon's Den и Королевские сады.

Круглый год можно посетить королевские покои, сокровищницу, оружейную, экспозицию "Утраченный Вавель" (собрание предметов, найденных во время археологических раскопок) и выставку произведений искусства Востока. С конца апреля до конца октября открыта пещера, с конца апреля до конца сентября доступна башня Sandomierska, с обзорной площадки которой открывается красивый вид на окрестности.

График работы: зависит от экспозиции и сезона, актуальная информация есть на официальном сайте.

зависит от экспозиции и сезона, актуальная информация есть на официальном сайте. Стоимость билета: зависит от экспозиции и сезона, актуальная информация есть на официальном сайте. Например, визит в королевские покои обойдется порядка €6, а в оружейную — €4 (в понедельник — бесплатно).

зависит от экспозиции и сезона, актуальная информация есть на официальном сайте. Например, визит в королевские покои обойдется порядка €6, а в оружейную — €4 (в понедельник — бесплатно). Как добраться: на трамвае №1, 3, 6, 8 или 18 до остановки Wawel, либо от Рыночной площади по улице Grodska пешком до ворот замка.

Фабрика Шиндлера

Ее владелец, Оскар Шиндлер, во время Великой отечественной войны спас от смерти более 1000 евреев. Сейчас территория фабрики разделена на две части, здесь работают Музей современного искусства MOCAK и выставка Исторического музея, посвященная жизни города во время оккупации.

График работы: музей современного искусства открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Выставку, посвященную жизни Кракова в годы оккупации, можно посетить ежедневно с 9:00 (10:00) до 14:00 (20:00).

Стоимость билета: вмузей современного искусства— около €3 (по вторникам вход свободный), на экспозицию Исторического музея — порядка €6 (есть возможность сходить бесплатно: с ноября по март — каждый понедельник, в остальное время — в первый понедельник месяца).

Как добраться: фабрика находится по адресу Lipowa 4. От Центрального ЖД вокзала сюда идет трамвай №50, выйти нужно на остановке Zabłocie. Также недалеко от музея находятся трамвайные остановки pl. Bohaterów Getta и ul. Limanowskiego.

Казимеж

Исторический квартал, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До Второй мировой войны тут жили евреи, о чем напоминают 7 сохранившихся синагог, две из которых открыты и сегодня. Прогуляйтесь по улочкам, где проходили съемки фильма "Список Шиндлера", а потом поужинайте в одном из многочисленных ресторанов еврейской кухни. Местные жители не рекомендуют туристам находиться в районе поздно вечером, но при свете дня тут людно и безопасно.

Мариацкий костел

Обязательно загляните внутрь, чтобы увидеть алтарь Вита Ствоша — на его создание ушло 12 лет, и была потрачена сумма, равная годовому бюджету Кракова. Он выполнен из липы и поражает размерами: 13 на 11 метров, с фигурами высотой до 2.5 метров. Примечательны также расположенные за алтарем витражи XIV века.

График работы: храм открыт для посетителей с 11:30 до 18:00 в будни и субботу, с 14:00 до 18:00 — в воскресенье и дни религиозных праздников. Подняться на башню St. Mary"s Tower можно почти круглый год, кроме января и февраля.

Стоимость билета: в храм — €2.5, на башню — €3.5.

Как добраться: церковь находится на Рыночной площади, рядом с рынком "Суконные ряды".

Подземелья Рыночной площади

Летом 2005 года на Рыночной площади начались археологические раскопки, которые должны были продлиться 6 месяцев. Но ученых ждало множество открытий — завершить работу они смогли только через 5 лет. Итогом стал этот уникальный музей, такая себе "машина времени": под современным городом скрывается его средневековая версия.

Законсервированные объекты (участки мостовой, фрагменты зданий и т.п.) перемежаются моделями, экранами с информацией и стендами, где выставлены находки: посуда, игрушки, инструменты. Увидите вы и реконструкцию древнего кладбища, находившегося когда-то на этом месте.

График работы: ежедневно с 10:00 до 16:00 (22:00), в зависимости от дня недели и сезона. Второй понедельник каждого месяца — выходной.

Стоимость билета: €4.5, по вторникам вход свободный.

Как добраться: через рынок "Суконные ряды", со стороны Мариацкого костела.

Блюда и напитки, которые стоит попробовать

Бигос — блюдо из квашеной капусты с колбасой и другими копченостями, грибами и сухофруктами. елый борщ. Его готовят без капусты и свеклы — ничего общего с украинским борщом, кроме названия.

Фляки — густой овощной суп на говяжьем бульоне.

Журех — суп на основе ржаной закваски с колбасой, овощами и яйцом.

Белый борщ. Его готовят без капусты и свеклы — ничего общего с украинским борщом, кроме названия.

Пероги — аналог вареников с разными начинками.

Голонка — свиная нога, нечто похожее на чешское "колено".

Ценителям крепких напитков придется по вкусу "Зубровка" — водка, настоянная на травах. Считается, что она улучшает пищеварение и хорошо сочетается с жирными мясными блюдами.

Где в Кракове поесть

Если бюджет ограничен, а в МакДональдс идти не хочется, загляните в заведение под названием Gospoda Koko (Gołębia 8). Комплексный обед тут стоит €3.5. Порции большие, если боитесь не осилить, закажите половину за €2.

В Bar uniwersytecki (Czysta 5) можно поесть еще дешевле — за €2 (первое, второе и напиток). Знающие люди хвалят их картофельные оладьи (пляцки) с грибным соусом и томатный суп с рисом.

В кафе Bordo, расположенном в историческом центре (Golębia 3), обед из двух блюд стоит около €3.

В Pierogowy raj (Sławkowska 25) подают вареники с 50 видами начинок, включая вегетарианские. Порция из 12 штук стоит €2.5-3.

Попробовать традиционные блюда можно также в заведениях сети Chłopske Jadło. В Кракове их три, вот адреса: Grodzka 9, Świętej Agnieszki 1 и Świętego Jana 3. Цены средние: супы стоят €3-3.5, порция вареников — от €5, зразы — €10. Есть выгодные варианты меню на компанию из 3-4 человек.

Сладкоежкам рекомендуем заглянуть в кафе Jama Michalika (Floriańska 45) — одно из старейших в Кракове. Придется собрать волю в кулак, чтобы не заказать сразу все фирменные десерты! Самые популярные: "Наполеон по-польски", яблочный пирог и "Вавель".

Поужинать можно в ресторане Starka (Józefa 14). Он славится домашними настойками на груше, мяте, малине., а также мясными блюдами (особенно хороша свиная нога в пиве).

Шопинг в Кракове

Лучшее место для покупки сувениров — колоритный рынок Sukiennice ("Суконные ряды") на площади Rynek Główny, в сердце Старого города.

Обновить гардероб можно, посетив один из торговых центров:

Kraków Plaza (Aleja Pokoju 44);

Galeria Kazimierz (Ul. Podgórska 34);

Galeria Krakowska (Ul. Pawia 5);

Bonarka (Kamienskiego 11).

Достоин внимания и крупнейший аутлет Польши — Outlet Factory (Ul. Profesora Adama Rozanskiego 32). В нем находится более 100 магазинов, где одежду, обувь и аксессуары известных марок можно купить со скидкой 30-70%.

Если вас интересуют не новинки, а вещи с историей — добро пожаловать на блошиные рынки Кракова.

В воскресенье до 15:00 на улице Grzegorzechka работает Plac Targowy Unitard Flea Market, где продают старинные фотоаппараты, пластинки, посуду, журналы и книги, часы, мебель.

С понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 приходите на Plac Nowy Flea Market в районе Казимеж. Здесь можно отыскать открытки, монеты, статуэтки и другие предметы, представляющие ценность для коллекционеров.

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