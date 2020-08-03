Креативное агенство BANDA помогло с ребрендингом киберспортсменам из HellRaisers (ФОТО)

Киберспортивная организация HellRaisers, в состав которой входят команды по CS:GO, Dota2 и подразделение Fortnite, совместно с креативным агентством BANDA представила ребрендинг.

В организации отмечают, что в основу лег обновленный логотип: из предыдущего варианта убрали все лишнее, оставив только "адский взгляд". Работа над проектом длилась 9 месяцев, а продолжением проекта станет презентация официальной одежды и аксессуаров, которую будут носить игроки HellRaisers на мировых киберспортивных турнирах.

"Фанатам HellRaisers неинтересно поддерживать скучного, предполагаемого победителя. Они ищут место, где почувствуют себя нужными — стаю таких же, как они, андердогов. Так мы нашли миссию HellRaisers — объединить андердогов", — отметил генеральный директор HellRaisers Алексей Слабухин.

Слабухин также рассказал, что в планах у HellRaisers запустить ряд социальных образовательных проектов, о которых Слабухин пообещал рассказать уже в ближайшем будущем. "Спорт сейчас все больше и больше становится кибер — больше 1,67 млн украинских фанатов. И для нас это очень хороший и ценный опыт: окунуться в категорию, исследовать ее и прийти с таким лаконичным и сильным решением", — добавил креативный директор BANDA Ярослав Сердюк.

Ребрендинг киберспортивной организации HellRaisers от креативного агенства BANDA. Фото: HellRaisers

Справка: HellRaisers создана 9 марта 2014 года из лучших игроков постсоветского пространства, имеющих всемирную известность в Counter-Strike. Сегодня в команде собраны лучшие игроки своего региона. В августе 2017 года "восставшие из ада" подписали европейский состав по Dota 2. Коллектив принял участие в главном турнире года — The International 2017. В сентябре прошлого года HellRaisers вернулись в дисциплину с СНГ-составом и успешно выступают на мировых турнирах по Dota 2. В мае 2020 HR открыли подразделение в дисциплине Fortnite, подписав контракт с киберспортсменом Ильей "Qvado" Шибалиным.

Напомним, что ранее Украина подала заявку на проведение в Киеве крупнейшего киберспортивного турнира в мире по видеоигре Dota 2 — The International 2021.