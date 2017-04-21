Куда украинцы поедут на майские праздники

  21 апреля 2017, 08:30
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Основной мотив поездок по Украине на автобусе в период праздников — желание проведать родственников

Куда украинцы поедут на майские праздники | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Обилие выходных превращают первую половину мая в один из самых популярных и долгожданных периодов для отпуска. Команда Busfor.ua провела исследование, чтобы ответить на вопрос, куда и зачем жители Украины ездят на майские праздники.

Согласно результатам исследования Busfor.ua, основной мотив поездок по Украине на автобусе в период праздников — желание проведать родственников (55% пользователей).

Самые популярные направления по Украине (темп роста продаж к предыдущему периоду)

  1. Киев — Львов (242%)
  2. Киев — Одесса (101%)
  3. Киев — Днепр (278%)
  4. Кривой Рог — Днепр (79%)
  5. Житомир — Львов (42%)
  6. Львов — Ровно (115%)
  7. Киев — Черновцы (243%)
  8. Киев — Харьков (110%)
  9. Киев — Херсон (316%)
  10. Киев — Николаев (172%)

Самые популярные направления по Украине

ТОП-10 туристических направлений, на которые покупают автобусные билеты украинцы, по сравнению с 2016 годом практически не изменился. Варшава и Краков остаются самыми популярными городами, которые украинские студенты и туристы выбирают для путешествий (30% пользователей).

Самые популярные направления из Украины за рубеж (темп роста к предыдущему периоду)

  1. Киев — Варшава (11%)
  2. Львов — Варшава (15%)
  3. Львов — Краков (30%)
  4. Киев — Краков (53%)
  5. Львов — Вроцлав (19%)
  6. Киев — Минск (42%)
  7. Львов — Люблин (31%)
  8. Ужгород — Кошице (6%)
  9. Киев — Познань (15%)
  10. Львов — Катовице (14%)

Самые популярные направления из Украины за рубеж

Проведать родственников из-за рубежа на майские праздники приезжают 15% пользователей сервиса. В основном это люди, вовлеченные в трудовую миграцию.

Самые популярные направления в Украину (темп роста продаж к предыдущему периоду)

  1. Варшава — Киев (76%)
  2. Варшава — Львов (56%)
  3. Краков — Львов (44%)
  4. Краков — Киев (142%)
  5. Люблин — Львов (162%)
  6. Катовице — Львов (72%)
  7. Лодзь — Киев (58%)
  8. Варшава — Ровно (195%)
  9. Минск — Киев (102%)
  10. Краков — Ивано-Франковск (230%)

Украинцы продолжают активно путешествовать как по стране, так и за ее пределами. А после окончательного принятия безвизового режима со странами Евросоюза, что ожидается уже в начале лета туристический поток в Европу увеличится на 50% до 2021 года.

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Куда украинцы поедут на майские праздники | Путешествия | Дело
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