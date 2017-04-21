Куда украинцы поедут на майские праздники

Обилие выходных превращают первую половину мая в один из самых популярных и долгожданных периодов для отпуска. Команда Busfor.ua провела исследование, чтобы ответить на вопрос, куда и зачем жители Украины ездят на майские праздники.

Согласно результатам исследования Busfor.ua, основной мотив поездок по Украине на автобусе в период праздников — желание проведать родственников (55% пользователей).

Самые популярные направления по Украине (темп роста продаж к предыдущему периоду)

Киев — Львов (242%) Киев — Одесса (101%) Киев — Днепр (278%) Кривой Рог — Днепр (79%) Житомир — Львов (42%) Львов — Ровно (115%) Киев — Черновцы (243%) Киев — Харьков (110%) Киев — Херсон (316%) Киев — Николаев (172%)

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ТОП-10 туристических направлений, на которые покупают автобусные билеты украинцы, по сравнению с 2016 годом практически не изменился. Варшава и Краков остаются самыми популярными городами, которые украинские студенты и туристы выбирают для путешествий (30% пользователей).

Самые популярные направления из Украины за рубеж (темп роста к предыдущему периоду)

Киев — Варшава (11%) Львов — Варшава (15%) Львов — Краков (30%) Киев — Краков (53%) Львов — Вроцлав (19%) Киев — Минск (42%) Львов — Люблин (31%) Ужгород — Кошице (6%) Киев — Познань (15%) Львов — Катовице (14%)

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Проведать родственников из-за рубежа на майские праздники приезжают 15% пользователей сервиса. В основном это люди, вовлеченные в трудовую миграцию.

Самые популярные направления в Украину (темп роста продаж к предыдущему периоду)

Варшава — Киев (76%) Варшава — Львов (56%) Краков — Львов (44%) Краков — Киев (142%) Люблин — Львов (162%) Катовице — Львов (72%) Лодзь — Киев (58%) Варшава — Ровно (195%) Минск — Киев (102%) Краков — Ивано-Франковск (230%)

Украинцы продолжают активно путешествовать как по стране, так и за ее пределами. А после окончательного принятия безвизового режима со странами Евросоюза, что ожидается уже в начале лета туристический поток в Европу увеличится на 50% до 2021 года.