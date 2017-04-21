Куда украинцы поедут на майские праздники

Обилие выходных превращают первую половину мая в один из самых популярных и долгожданных периодов для отпуска. Команда Busfor.ua провела исследование, чтобы ответить на вопрос, куда и зачем жители Украины ездят на майские праздники.
Согласно результатам исследования Busfor.ua, основной мотив поездок по Украине на автобусе в период праздников — желание проведать родственников (55% пользователей).
Самые популярные направления по Украине (темп роста продаж к предыдущему периоду)
- Киев — Львов (242%)
- Киев — Одесса (101%)
- Киев — Днепр (278%)
- Кривой Рог — Днепр (79%)
- Житомир — Львов (42%)
- Львов — Ровно (115%)
- Киев — Черновцы (243%)
- Киев — Харьков (110%)
- Киев — Херсон (316%)
- Киев — Николаев (172%)
Самые популярные направления по Украине
ТОП-10 туристических направлений, на которые покупают автобусные билеты украинцы, по сравнению с 2016 годом практически не изменился. Варшава и Краков остаются самыми популярными городами, которые украинские студенты и туристы выбирают для путешествий (30% пользователей).
Самые популярные направления из Украины за рубеж (темп роста к предыдущему периоду)
- Киев — Варшава (11%)
- Львов — Варшава (15%)
- Львов — Краков (30%)
- Киев — Краков (53%)
- Львов — Вроцлав (19%)
- Киев — Минск (42%)
- Львов — Люблин (31%)
- Ужгород — Кошице (6%)
- Киев — Познань (15%)
- Львов — Катовице (14%)
Самые популярные направления из Украины за рубеж
Проведать родственников из-за рубежа на майские праздники приезжают 15% пользователей сервиса. В основном это люди, вовлеченные в трудовую миграцию.
Самые популярные направления в Украину (темп роста продаж к предыдущему периоду)
- Варшава — Киев (76%)
- Варшава — Львов (56%)
- Краков — Львов (44%)
- Краков — Киев (142%)
- Люблин — Львов (162%)
- Катовице — Львов (72%)
- Лодзь — Киев (58%)
- Варшава — Ровно (195%)
- Минск — Киев (102%)
- Краков — Ивано-Франковск (230%)
Украинцы продолжают активно путешествовать как по стране, так и за ее пределами. А после окончательного принятия безвизового режима со странами Евросоюза, что ожидается уже в начале лета туристический поток в Европу увеличится на 50% до 2021 года.