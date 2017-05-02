Курение повышает риск тромбоза — ученые

02 мая 2017, 11:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

По данным ВОЗ, курение является причиной 1,6 млн смертей в год во всем мире

Курение повышает риск тромбоза — ученые | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Ученые в США установили, что курение ослабляет ген, отвечающий за защиту сосудов, что в свою очередь повышает риск возникновения тромбов.

Как отмечают авторы исследования в статье в журнале Circulation, тромбы делают сосуды менее эластичными, и это может послужить причиной сердечных заболеваний. Эти выводы основаны на изучении генетического материала 140 тыс. человек.

Один из авторов доклада, доцент Даниш Салехин из Университета Пенсильвании, назвал данное исследование одним из первых шагов к разгадке того, как воздействие на ген может привести к ишемической болезни сердца.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания.

По данным ВОЗ, курение является причиной 1,6 млн смертей в год во всем мире.

В прошлом году ученые из британского Института Сенгера и Лос-Аламосской национальной лаборатории в США обнародовали данные, согласно которым одна пачка сигарет в день ведет к образованию 150 мутаций в каждой клетке легких ежегодно, 97 мутаций в клетках гортани и голосового аппарата, 23 мутаций в ротовой полости, 18 — в мочевом пузыре, шести — в печени.

По материалам: BBC
Раздел: >
Теги: здоровье , курение , табак , табачные изделия , наука

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Курение повышает риск тромбоза — ученые | Здоровье | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.