Почему стоит посмотреть отреставрированный киношедевр "Любовное настроение" Вонга Карвая

В украинских кинотеарах стартовал показ отреставрированной версии фильма "Любовное настроение" культового режиссера Вонга Карвая, снятая 20 лет назад. В прокат вышла 4К-реставрация, созданная под контролем режиссера. Показы проходят на языке оригинала (кантонский диалект китайского) с украинскими субтитрами и продляться до 10 марта.

Почему в длинные праздничные выходные стоит сходить на этот фильм, и какие впечатления возникли у тех, кто уже успел посмотреть обновленную версию на большом экране?

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Премьера "Любовного настроения" режиссера гонконгской "Новой волны" Вонга Карвая состоялась в 2000 году на Каннском кинофестивале, где фильм получил две награды — за лучшую мужскую роль (Тони Люн Чу Вай) и за лучшее визуальное решение. Европейская киноакадемия назвал ленту лучшим неевропейским фильмом, а "Сезар" — лучшим иностранным фильмом. Сейчас, через 20 лет, фильм признан одним из высочайших достижений мирового киноискусства последних десятилетий. Лета занимает 2 место в рейтинге "100 лучших фильмов XXI века" по версии ВВС и 5 место в аналогичном рейтинге от The Guardian, а также входит в список 250 лучших лент по версии IMDb.

Эта история о любви покорила сердца миллионов зрителей.

Действие фильма происходит в Гонконге в 1962 году. Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно въезжают в соседние квартиры в доходном доме.

Пока их супруги пропадают на работе или в командировках, Чоу и Су, остающиеся в одиночестве, по-соседски общаются.

Все меняется, когда они узнают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам.

Алексей Гладушевский, Creative Producer Original Content холдинга Starlight Media, побывавший на показе, отмечает на своей fb-странице: "К 20-летию культовой кинокартины Вонг Карвая "Любовное настроение" фильм выпущен в повторный прокат по всему миру в отреставрированной копии! Невероятное зрелище, как тогда, так и сейчас! Спасибо Arthouse Traffic за возможность снова пережить невероятные эмоции!".

Виталий Писаренко, член совета директоров Multiplex, пишет в колонке на Huxley, что "Любовное настроение" остается одним из самых странных фильмов в истории кино: "Это картина про мужчин и женщин, которые оказываются перед сложным выбором. Вонг Карвай исследует широкую палитру отношений людей в современном городе. В фильме есть место любви, предательству, трудным решениям, вкусной лапше и красивому курению табака (это вредно, не курите)…

Вам может не понравится сюжет этого фильма, динамика показаться слишком тягучей и скучной, а жизнь гонконгцев 60-х годов прошлого века — неблизкой (хотя проблемы у них — вечные, человеческие). Но глаза ваши точно получат необычайное наслаждение, ведь этот фильм — по сути пик карьеры Вонга Карвая, который всегда уделял невероятное внимание именно визуальной составляющей кино…

Весь фильм нам видится символизм — в платьях, в цветах, музыке и даже дожде, лучшем друге застрявших сюжетов. А потом оказывается, что дождь просто идет, а не двигает историю вперед, а платья используются в конкретных сценах просто потому, что в таком порядке лежали в шкафу.

После просмотра сразу несколько человек убеждали меня, что платья повторяются и что-то значат, но проверка в интернете сообщила об обратном: их было 46 штук и каждое было надето лишь раз. Как и любое произведение искусства, этот фильм живет своей, отдельной от автора жизнью и сообщает нам нечто неожиданное: наш взгляд на мир субъективен, мы хотим видеть в мире закономерности и правила, но ни того, ни другого нет. Жизнь — хаос, прошлое — лишь воспоминание".

Полина Толмачева, член Совета по господдержке кинематографии, экс маркетинг-директор FILM.UA Group, поделилась такими эмоциями на своей fb-странице: "Когда я впервые посмотрела "Любовное настроение", мое сердце было разбито на мелкие, острые куски, знаете, как будто хрустальная ваза разбилась об каменный пол. И каждый день мне было так больно, словно я хожу босиком по этим осколкам, и оставляю повсюду кровавые следы. Тогда, почти 20 лет назад, мне казалось, что так же живут герои. Их разбитые сердца не дают им возможности вздохнуть, а красные тона в фильме — это кровь, конечно же кровь.

Поэтому я плакала весь фильм, ну не с первых кадров, а с того момента, как она в первый раз идёт за лапшой. Я не очень следила за сюжетом. Впрочем, там ничего не происходит, потому что, как точно отметил Андрей Алферов, на протяжении 2-х часов экранного времени, герой так и не решается поцеловать героиню. В жизни, кстати, бывает так, что и 20, и 30 лет не решается... и когда-то давно мне казалась эта история очень тонкой и романтичной. А сейчас я вдруг поняла, что все дело в том, что она — из плоти и крови, а он хочет писать книгу о боевых искусствах. И тут вопрос не в том, что он не решается, а в том, что им нельзя...

И я снова заплакала, в тот самый момент, когда она в первый раз отправилась за лапшой под звуки виолончели. В одной руке бидончик, в другой кошелёк. Она идёт так, словно ступает по стеклу. Или по осколкам своего разбитого сердца. Которое она обязательно соберёт.

И снова — неважно, что там происходит. Важно смотреть сквозь слёзы, слушать и чувствовать.

И все, кто когда-нибудь кого-нибудь любил, пожалуйста, сходите в кино на один из лучших в мире фильмов о любви. Вонг Карвай. "Любовное настроение". 2000 год. Отреставрированный в 4к и 5.0

Сходите, пожалуйста, даже если вы этот фильм уже видели. В битой копии, на экране домашнего компьютера, ноутбука, в телефоне, прости господи. Только в темноте кинозала этот фильм становится тем, чем он, собственно является. Настоящим чудом".

Ярослава Кравченко, директор и продюсер "Дикого театра" также рекомендует посмотреть фильм: "Вчера посмотрела "Любовное настроение" Вонга Карвая в "Жовтні" от Arthouse Traffic. Какое же это счастье увидеть эту красоту на большом экране! Замземляетесь, замедляетесь и ныряйте!"

Следующий фильм Вонга Карвая должен был называться "Цветение" и основываться на книге Джин Ючэн, которая повествует о нескольких историях, произошедших в Шанхае с 1960-х по 2000-е годы. Выход фильма был запланирован на 2025 год. Однако в августе 2020 года стало известно об изменении планов: по роману Джин Ючэн будет снят телесериал под названием "Цветущий Шанхай". Съемки должны были начаться летом 2020 года, но их отложили из-за пандемии коронавируса. Вонг станет шоураннером проекта и снимет первую серию

Другие фильмы режиссера, которые, возможно, захочется увидеть после "Любовного наслаждения": "Чунцинський экспресс" (1994), - в 2021 году сообщили о выходе второй части ленты Chunking Express 2020, "Падшие ангелы" (1995), "Мои черничные ночи" (2007) с участием джазовой певицы Норы Джонс, Натали Портман и Джуда Лоу, "Великий мастер" (2013).