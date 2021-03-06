Почему стоит посмотреть отреставрированный киношедевр "Любовное настроение" Вонга Карвая

В украинских кинотеарах стартовал показ отреставрированной версии фильма "Любовное настроение" культового режиссера Вонга Карвая, снятая 20 лет назад. В прокат вышла 4К-реставрация, созданная под контролем режиссера. Показы проходят на языке оригинала (кантонский диалект китайского) с украинскими субтитрами и продляться до 10 марта.
Почему в длинные праздничные выходные стоит сходить на этот фильм, и какие впечатления возникли у тех, кто уже успел посмотреть обновленную версию на большом экране?
Премьера "Любовного настроения" режиссера гонконгской "Новой волны" Вонга Карвая состоялась в 2000 году на Каннском кинофестивале, где фильм получил две награды — за лучшую мужскую роль (Тони Люн Чу Вай) и за лучшее визуальное решение. Европейская киноакадемия назвал ленту лучшим неевропейским фильмом, а "Сезар" — лучшим иностранным фильмом. Сейчас, через 20 лет, фильм признан одним из высочайших достижений мирового киноискусства последних десятилетий. Лета занимает 2 место в рейтинге "100 лучших фильмов XXI века" по версии ВВС и 5 место в аналогичном рейтинге от The Guardian, а также входит в список 250 лучших лент по версии IMDb.
Эта история о любви покорила сердца миллионов зрителей.
Действие фильма происходит в Гонконге в 1962 году. Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно въезжают в соседние квартиры в доходном доме.
Пока их супруги пропадают на работе или в командировках, Чоу и Су, остающиеся в одиночестве, по-соседски общаются.
Все меняется, когда они узнают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам.
Алексей Гладушевский, Creative Producer Original Content холдинга Starlight Media
Алексей Гладушевский, Creative Producer Original Content холдинга Starlight Media, побывавший на показе, отмечает на своей fb-странице: "К 20-летию культовой кинокартины Вонг Карвая "Любовное настроение" фильм выпущен в повторный прокат по всему миру в отреставрированной копии! Невероятное зрелище, как тогда, так и сейчас! Спасибо Arthouse Traffic за возможность снова пережить невероятные эмоции!".
Кадр из фильма "Любовное настроение"
Виталий Писаренко, член совета директоров Multiplex, пишет в колонке на Huxley, что "Любовное настроение" остается одним из самых странных фильмов в истории кино: "Это картина про мужчин и женщин, которые оказываются перед сложным выбором. Вонг Карвай исследует широкую палитру отношений людей в современном городе. В фильме есть место любви, предательству, трудным решениям, вкусной лапше и красивому курению табака (это вредно, не курите)…
Вам может не понравится сюжет этого фильма, динамика показаться слишком тягучей и скучной, а жизнь гонконгцев 60-х годов прошлого века — неблизкой (хотя проблемы у них — вечные, человеческие). Но глаза ваши точно получат необычайное наслаждение, ведь этот фильм — по сути пик карьеры Вонга Карвая, который всегда уделял невероятное внимание именно визуальной составляющей кино…
Кадр из фильма "Любовное настроение"
Весь фильм нам видится символизм — в платьях, в цветах, музыке и даже дожде, лучшем друге застрявших сюжетов. А потом оказывается, что дождь просто идет, а не двигает историю вперед, а платья используются в конкретных сценах просто потому, что в таком порядке лежали в шкафу.
После просмотра сразу несколько человек убеждали меня, что платья повторяются и что-то значат, но проверка в интернете сообщила об обратном: их было 46 штук и каждое было надето лишь раз. Как и любое произведение искусства, этот фильм живет своей, отдельной от автора жизнью и сообщает нам нечто неожиданное: наш взгляд на мир субъективен, мы хотим видеть в мире закономерности и правила, но ни того, ни другого нет. Жизнь — хаос, прошлое — лишь воспоминание".
Полина Толмачева, член Совета по господдредке кинематографии. Фото: facebook.com/polina.tolmachev
Полина Толмачева, член Совета по господдержке кинематографии, экс маркетинг-директор FILM.UA Group, поделилась такими эмоциями на своей fb-странице: "Когда я впервые посмотрела "Любовное настроение", мое сердце было разбито на мелкие, острые куски, знаете, как будто хрустальная ваза разбилась об каменный пол. И каждый день мне было так больно, словно я хожу босиком по этим осколкам, и оставляю повсюду кровавые следы. Тогда, почти 20 лет назад, мне казалось, что так же живут герои. Их разбитые сердца не дают им возможности вздохнуть, а красные тона в фильме — это кровь, конечно же кровь.
Поэтому я плакала весь фильм, ну не с первых кадров, а с того момента, как она в первый раз идёт за лапшой. Я не очень следила за сюжетом. Впрочем, там ничего не происходит, потому что, как точно отметил Андрей Алферов, на протяжении 2-х часов экранного времени, герой так и не решается поцеловать героиню. В жизни, кстати, бывает так, что и 20, и 30 лет не решается... и когда-то давно мне казалась эта история очень тонкой и романтичной. А сейчас я вдруг поняла, что все дело в том, что она — из плоти и крови, а он хочет писать книгу о боевых искусствах. И тут вопрос не в том, что он не решается, а в том, что им нельзя...
Кадр из фильма "Любовное настроение"
И я снова заплакала, в тот самый момент, когда она в первый раз отправилась за лапшой под звуки виолончели. В одной руке бидончик, в другой кошелёк. Она идёт так, словно ступает по стеклу. Или по осколкам своего разбитого сердца. Которое она обязательно соберёт.
И снова — неважно, что там происходит. Важно смотреть сквозь слёзы, слушать и чувствовать.
И все, кто когда-нибудь кого-нибудь любил, пожалуйста, сходите в кино на один из лучших в мире фильмов о любви. Вонг Карвай. "Любовное настроение". 2000 год. Отреставрированный в 4к и 5.0
Сходите, пожалуйста, даже если вы этот фильм уже видели. В битой копии, на экране домашнего компьютера, ноутбука, в телефоне, прости господи. Только в темноте кинозала этот фильм становится тем, чем он, собственно является. Настоящим чудом".
Ярослава Кравченко, директор "Дикого театра". Фото: Facebook
Ярослава Кравченко, директор и продюсер "Дикого театра" также рекомендует посмотреть фильм: "Вчера посмотрела "Любовное настроение" Вонга Карвая в "Жовтні" от Arthouse Traffic. Какое же это счастье увидеть эту красоту на большом экране! Замземляетесь, замедляетесь и ныряйте!"
Кадр из фильма "Любовное настроение"
Следующий фильм Вонга Карвая должен был называться "Цветение" и основываться на книге Джин Ючэн, которая повествует о нескольких историях, произошедших в Шанхае с 1960-х по 2000-е годы. Выход фильма был запланирован на 2025 год. Однако в августе 2020 года стало известно об изменении планов: по роману Джин Ючэн будет снят телесериал под названием "Цветущий Шанхай". Съемки должны были начаться летом 2020 года, но их отложили из-за пандемии коронавируса. Вонг станет шоураннером проекта и снимет первую серию
Другие фильмы режиссера, которые, возможно, захочется увидеть после "Любовного наслаждения": "Чунцинський экспресс" (1994), - в 2021 году сообщили о выходе второй части ленты Chunking Express 2020, "Падшие ангелы" (1995), "Мои черничные ночи" (2007) с участием джазовой певицы Норы Джонс, Натали Портман и Джуда Лоу, "Великий мастер" (2013).