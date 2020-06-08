Лучшим фильмом "Чилдерн Кинфеста" зрители назвали украинскую ленту "Фокстер & Макс"

В Украине завершился 7-й фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". В этом году он впервые состоялся онлайн. Все показы были бесплатные. На них зарегистрировалось более 20 тысяч зрителей.
Третий год подряд Гран-при получает украинская лента. В этом году победителем по итогам зрительского голосования стал фантастический приключенческий фильм "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко. Фильм рассказывает о дружбе школьника и пса-наноробота с супервозможностями. Зрители фестиваля отметили захватывающий сюжет и спецэффекты.
Кадр из фильма "Фокстер & Макс"
Второе место заняла австралийская семейная картина "Мой друг мистер Персиваль". Ее прокат запланирован в Украине на 23 июля. Третье место получил немецкий фильм "Тим Талер, или Проданный смех".
Кадр из фильма "Тим Талер, или Проданный сме
В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Созвездие Единорога" 14-летней Влады Березанской из Фастова, Лента рассказывает о влиянии социальных сетей на современных подростков. Автор получила награду 20 000 грн.
Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы "История НЕЧТО" (режиссеры Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, Харьков) и "Пандемия" (режисср Элеонора Чолак, Белгород-Днестровский). Победители в этих категориях получили по 5000 грн.
Фестиваль, который в этом году впервые прошел онлайн, собрал более 130 тысяч посетителей. На просмотр фильмов и голосование за Гран-при "Чилдрен Кинофеста" зарегистрировались более 20 тысяч зрителей.
Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 10 000 грн получила лента "Белочка София" 9-летней Таины Щегельской из Каменец-Подольского.
Осенью фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube канале "Чилдрен Кинофеста".
Всего на конкурс прислали более 220 заявок, среди которых профессиональное жюри выбрало 10 финалистов.
8-й "Чилдрен Кинофест" состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года.
Отмена карантина автивизиоовала и съемочный процесс в StarLightMedia, где начали снимать свой первый веб-сериал для "Нового канала". Премьеру планируют на это лето на YouTube "Нового канала".
Ослабление карантина автивизиоовало и съемочные процессы в украинских продашнах. Так в StarLightMedia начали снимать свой первый веб-сериал для "Нового канала". Премьеру планируют на это лето на YouTube "Нового канала".
А на Подоле были отсняты первые кадры сериала "Рысь"- совместного проекта FILM.UA Group и телеканала "Украина".