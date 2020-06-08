Лучшим фильмом "Чилдерн Кинфеста" зрители назвали украинскую ленту "Фокстер & Макс"

В Украине завершился 7-й фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". В этом году он впервые состоялся онлайн. Все показы были бесплатные. На них зарегистрировалось более 20 тысяч зрителей.

Третий год подряд Гран-при получает украинская лента. В этом году победителем по итогам зрительского голосования стал фантастический приключенческий фильм "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко. Фильм рассказывает о дружбе школьника и пса-наноробота с супервозможностями. Зрители фестиваля отметили захватывающий сюжет и спецэффекты.

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Второе место заняла австралийская семейная картина "Мой друг мистер Персиваль". Ее прокат запланирован в Украине на 23 июля. Третье место получил немецкий фильм "Тим Талер, или Проданный смех".

В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Созвездие Единорога" 14-летней Влады Березанской из Фастова, Лента рассказывает о влиянии социальных сетей на современных подростков. Автор получила награду 20 000 грн.

Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы "История НЕЧТО" (режиссеры Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, Харьков) и "Пандемия" (режисср Элеонора Чолак, Белгород-Днестровский). Победители в этих категориях получили по 5000 грн.

Фестиваль, который в этом году впервые прошел онлайн, собрал более 130 тысяч посетителей. На просмотр фильмов и голосование за Гран-при "Чилдрен Кинофеста" зарегистрировались более 20 тысяч зрителей.

Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 10 000 грн получила лента "Белочка София" 9-летней Таины Щегельской из Каменец-Подольского.

Осенью фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube канале "Чилдрен Кинофеста".

Всего на конкурс прислали более 220 заявок, среди которых профессиональное жюри выбрало 10 финалистов.

8-й "Чилдрен Кинофест" состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года.

Отмена карантина автивизиоовала и съемочный процесс в StarLightMedia, где начали снимать свой первый веб-сериал для "Нового канала". Премьеру планируют на это лето на YouTube "Нового канала".

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А на Подоле были отсняты первые кадры сериала "Рысь"- совместного проекта FILM.UA Group и телеканала "Украина".