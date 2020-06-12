Магнитная зарядка, NFC и функции пульта: представлен Xiaomi Mi Band 5 (ФОТО)

Компания Xiaomi представила в Китае давно ожидаемый умный браслет Xiaomi Mi Band 5.
В нем исправили старые неудобства и добавили нужные функции, сообщает hi-tech.ua.
Ранее одним из главных нюансов была неудобная зарядка с необходимостью доставать капсулу с начинкой из браслета. Теперь же используется магнитная зарядка.
Также браслет оснащается 1,1-дюймовым экраном AMOLED — на 20% больше, чем у прошлого поколения.
К тому же Xiaomi Mi Band 5 получил более 100 анимированных циферблатов с персонажами популярных мультфильмов и аниме.
Браслет получил и улучшенный процессор для ускоренного и более точного отслеживания активности пользователя. Поддерживается 11 видов спортивной активности, а женщины также смогут следить за менструальным циклом.
Кроме того, новинка сможет проводить сеансы дыхательной гимнастики при помощи пульсометра и делать фото камерой смартфона, выступая в качестве пульта дистанционного управления.
А еще — расширена функциональность NFC-модуля за счет добавления поддержки национальной платежной системы Китая UnionPay.
Известно, что продажи Xiaomi Mi Band 5 в Китае начнутся 18 июня. Версия без поддержки NFC обойдется в $27, а версия с NFC — в $32.
Ранее компания Xiaomi провела презентацию смартфонов Redmi Note 9. Новинки получили квадрокамеру, безрамочные экраны, операционную систему MIUI 11 и емкие аккумуляторы.