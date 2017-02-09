Метрополитен-музей разрешил бесплатно использовать в коммерческих целях изображения 375 тысяч работ

09 февраля 2017, 20:59
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Всю свою коллекции открыл для бесплатного скачивания Метрополитен-музей

Метрополитен-музей разрешил бесплатно использовать в коммерческих целях изображения 375 тысяч работ | Культура | Дело Увеличить картинку

Крупнейший художественный музей США The Metropolitan Museum of Art снял ограничения на использование изображений произведений искусства из его коллекции. Если с 2014 года фотографии картин можно было публиковать бесплатно только в некоммерческих целях, то сейчас они находятся полностью в открытом доступе, сообщает The Art Newspaper.

Новая политика положила начало сотрудничеству музея с рядом крупных компаний, среди которых Pinterest, Wikimedia, Artstor, Art Resource, Digital Public Library of America (DPLA) и Creative Commons. Последняя — это некоммерческая организация, которая занимается публичными лицензиями. На сайте именно этой компании были размещены 375 тысяч изображений картин Метрополитен-музея.

Доступ к базе можно получить на сайте компании — партнера музея.

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Теги: арт рынок , социальная ответственность , устойчивое развитие

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Метрополитен-музей разрешил бесплатно использовать в коммерческих целях изображения 375 тысяч работ | Культура | Дело
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