Lifestyle 1 час назад

Между Delo'м. Мобильный симулятор покупки недвижимости вышел в топ приложений Украины

Кроме своих собственных данных, разработчики игры использовали спутниковые снимки NASA

Фото: Reality Games Фото: Reality Games
Фото: Reality Games

Игра для мобильных телефонов Landlord GO, в которой можно покупать цифровую недвижимость, всего за несколько дней вошла в топ приложений в Украине.

По словам генерального директора студии разработчиков Reality Games Джона Вазновски, в Киеве уже почти 29 тысяч игроков могу заключать сделки, торгуясь за более чем 125 тысяч столичных объектов. Всего приложение используют более миллиона человек во всем мире.

Кратко и по делу в Telegram

Сами создатели описывают игру, как гибрид Монополии и Pokemon GO, а также называют ее инструментом, который отражает реальную ценность недвижимости. Для этого используются данные, которые собрали сами разработчики, а также спутниковые снимки NASA. Суть ее в том, что игроки могут купить или продать практически любую цифровую недвижимость — магазины, банки и даже Киево-Софийский собор. В итоге, используя навыки торгового агента по недвижимости, игрок может зарабатывать в игре аналог денег и развивать свою цифровую империю.

Напомним, что AI-приложение команды RefaceAI по замене лиц Doublicat две недели подряд возглавляло в июле украинский App Store. Кроме Украины приложение также возглавляло список в Таиланде, Малайзии, Филиппинах, Брунее, Казахстане, Кыргызстане. Оно преодолело отметку в 4 миллиона загрузок.

Doublicat базируется на искусственном интеллекте и позволяет вставить собственное селфи в любую GIF-ку, а также размещать свое лицо и в видео. Пользователи Instagram оценили функцию: они вставляют собственные лицо в видео с Рианой, 50 cent и другими звездами и делятся в социальных сетях.

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К примеру, более 160 000 пользователей Android и iOS попробовали себя в роли Тины Кароль. Образ Олега Винника примеряли 141 тысяча человек, а 62 тысячи — сделали Шер. Приложение ежедневно предлагает новые видео с украинскими и мировыми звездами.

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