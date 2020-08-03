Между Delo'м. Мобильный симулятор покупки недвижимости вышел в топ приложений Украины

Игра для мобильных телефонов Landlord GO, в которой можно покупать цифровую недвижимость, всего за несколько дней вошла в топ приложений в Украине.

По словам генерального директора студии разработчиков Reality Games Джона Вазновски, в Киеве уже почти 29 тысяч игроков могу заключать сделки, торгуясь за более чем 125 тысяч столичных объектов. Всего приложение используют более миллиона человек во всем мире.

Сами создатели описывают игру, как гибрид Монополии и Pokemon GO, а также называют ее инструментом, который отражает реальную ценность недвижимости. Для этого используются данные, которые собрали сами разработчики, а также спутниковые снимки NASA. Суть ее в том, что игроки могут купить или продать практически любую цифровую недвижимость — магазины, банки и даже Киево-Софийский собор. В итоге, используя навыки торгового агента по недвижимости, игрок может зарабатывать в игре аналог денег и развивать свою цифровую империю.

Напомним, что AI-приложение команды RefaceAI по замене лиц Doublicat две недели подряд возглавляло в июле украинский App Store. Кроме Украины приложение также возглавляло список в Таиланде, Малайзии, Филиппинах, Брунее, Казахстане, Кыргызстане. Оно преодолело отметку в 4 миллиона загрузок.

Doublicat базируется на искусственном интеллекте и позволяет вставить собственное селфи в любую GIF-ку, а также размещать свое лицо и в видео. Пользователи Instagram оценили функцию: они вставляют собственные лицо в видео с Рианой, 50 cent и другими звездами и делятся в социальных сетях.

К примеру, более 160 000 пользователей Android и iOS попробовали себя в роли Тины Кароль. Образ Олега Винника примеряли 141 тысяча человек, а 62 тысячи — сделали Шер. Приложение ежедневно предлагает новые видео с украинскими и мировыми звездами.