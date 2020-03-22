Гаджеты 7 минут назад

Microsoft показала новый дизайн Windows 10 (ВИДЕО)

Корпорация откажется от традиционных "живых плиток", которые не менялись со времён Windows 8

Microsoft показала новый дизайн Windows 10 (ВИДЕО) Microsoft показала новый дизайн Windows 10 (ВИДЕО)
Фото: Пиксабей

Windows 10 перешагнула отметку в миллиард пользователей и по этому случаю корпорация Microsoft выпустила "праздничный" видеоролик, в котором показала, какие визуальные изменения операционной системы ждут пользователей в ближайшем будущем. Об этом сообщает 4PDA.

Представленное видео начинается с истории кнопки "Пуск" и демонстрирует процесс редизайна интерфейса десктопной ОС.

Судя по ролику, Microsoft откажется от традиционных "живых плиток", которые не менялись со времён Windows 8, и приведёт стилистику оформления "окон" к концепции Fluent Design.

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Иконки встроенных приложений (в частности, "Проводник", "Калькулятор", "Почта", "Часы", "Фото" и "Календарь") стали крупнее и ярче.

Ряд элементов оформления выполнен в стилистике анонсированной ранее Windows 10X, предназначенной для устройств с двумя дисплеями.

Дата релиза обновлённого интерфейса десктопных версий Windows 10 разработчиками ещё не объявлена.

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