Михаил Шелемба на Business Wisdom Summit рассказал, как управлять неизвестностью

На главном деловом событии страны Business Wisdom Summit 21 ноября 2020 года более 15 СЕО и владельцев крупных компаний поделились опытом управления во время турбулентности. Делимся ключевыми инсайтами выступлений спикеров.

СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба рассказал, можно ли управлять неизвестностью в принципе и на что опираться в нестабильное время — на цифры или интуицию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, неизвестность — это отсутствие полезной информации для принятия решений. Мы сами больше всего влияем на то, какой уровень неизвестности принимаем, не желая разбираться глубже.

"Мы не можем управлять неизвестностью, но можем управлять своей реакцией на нее", — отметил Михаил Шелемба.

В своем выступлении Михаил провел параллель между управлением бизнесом в кризис и управлением вертолетом: доверять нужно не ощущениям, а приборам.

"Мы верим Богу, но все решения нужно принимать на основании данных", — подчеркнул СЕО "Датагруп".

Он добавил, что нужно оценить вероятность риска и влияние:

• Если низкая вероятность и слабое влияние, примите риск и не переживайте.

• Если высокая вероятность и слабое влияние, застрахуйтесь и измените процессы для снижения вероятности.

• Если высокий риск и сильное влияние, нужно застраховаться, разработать протокол damage control, работать над снижением вероятности.

• Если низкий риск и сильное влияние, застрахуйтесь и разработайте протокол damage control.

Михаил Шелемба убедил участников, что управление неизвестностью — ключевой навык руководителя. Чтобы быть в ресурсе, управленцу нужно держать баланс между контролем ситуации, доверием команде, управлением рисками, вниманием к изменениям во внешней среде, здоровьем, личностным ростом и развитием.

Больше об инструментах для управления неизвестностью смотрите в видео на канале Delo.ua.