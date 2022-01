Минюст США показал музыкальный альбом группы Wu-Tang Clan за $2 млн, изъятый у "самого ненавистного бизнесмена США"

Министерство юстиции США показало, как выглядел изъятый у бизнесмена Мартина Шкрели единственный в мире экземпляр альбома "Once Upon a Time in Shaolin" группы Wu-Tang Clan, который предприниматель купил в 2015 году за два миллиона долларов.

Как отмечает издание Vice, пластинку продали в июле 2021 года, чтобы покрыть государственные расходы.

Предприниматель Мартин Шкрели прославился в 2015 году, когда купил патент на производство жизненно важного для людей с ВИЧ лекарства дараприм и поднял цену за препарат с 13,5 до 750 долларов. После этого он получил прозвище "самого ненавистного бизнесмена США". В 2018 году мужчину приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами.

В 2015 году Шкрели купил альбом "Once Upon a Time in Shaolin" за два миллиона долларов. Cогласно документам, в комплект входили два компакт-диска с аудиозаписями, коробка из кедра, покрытая чёрной коровьей кожей со светло-бежевой бархатной подкладкой, внутренняя коробка из никеля и серебра, а также футляр с драгоценными камнями.

Кроме того, Шкрели также получил книгу в кожаном переплете с литографиями, изображающими обложки альбомов и участников группы. Издание отмечает, что предметы находились в плохом состоянии: внутренняя коробка с серебром потускнела, в некоторых местах изменился цвет, на внешней коробке были царапины, а футляр с драгоценными камнями покрыт отпечатками пальцев.

Продали единственный экземпляр "Once Upon a Time in Shaolin" в октябре 2021 года за четыре миллиона долларов коллективу PleasrDAO, который занимается инвестициями в цифровые активы.

Напомним, ранее суд Калифорнии отклонил иск американца Спенсера Элдена против группы Nirvana. Около 30 лет назад группа использовала для культовой обложки альбома Nevermind его детскую фотографию. Год назад тридцатилетний Элден посчитал, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещенный откровенный контент с изображением детей и нарушает федеральное законодательство США, после чего подал в суд, требуя несколько сотен тысяч долларов.