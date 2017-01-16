Miu Miu впервые начала продавать вещи из коллекций в онлайн

Миучча Прада, владелица Prada и Miu Miu, до недавнего времени категорически отказывалась продавать коллекции этих брендов в онлайн, исключения составляли обувь и аксессуары.

Правда, не так давно она сдала свою консервативную позицию и этим летом вещи Prada, одного из последних роскошных брендов, не продающихся до этого в онлайн, появились на Net-a-Porter и Mytheresa.com.

Net-a-Porter давно работает с люксовыми брендами, придумывая, как обеспечить эксклюзив. Например, для Chanel был специально создан онлайн-магазин, чтобы продавать капсульную коллекцию ювелирных украшений под названием Coco Crush.

А с 16 января и подиумные коллекции Miu Miu можно будет покупать в онлайн-магазине на официальном сайте бренда — miumiu.com.