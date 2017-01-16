Miu Miu впервые начала продавать вещи из коллекций в онлайн

16 января 2017, 19:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Миучча Прада, владелица Prada и Miu Miu, изменила свою консервативную позицию по отношению к продажам через онлайн-магазины. Летом прошлого года стало возможно покупать, не выходя из дома, вещи из коллекций Prada, а с сегодняшнего дня — и Miu Miu

Увеличить картинку Фото с сайта miumiu.com

Миучча Прада, владелица Prada и Miu Miu, до недавнего времени категорически отказывалась продавать коллекции этих брендов в онлайн, исключения составляли обувь и аксессуары.

Правда, не так давно она сдала свою консервативную позицию и этим летом вещи Prada, одного из последних роскошных брендов, не продающихся до этого в онлайн, появились на Net-a-Porter и Mytheresa.com.

Net-a-Porter давно работает с люксовыми брендами, придумывая, как обеспечить эксклюзив. Например, для Chanel был специально создан онлайн-магазин, чтобы продавать капсульную коллекцию ювелирных украшений под названием Coco Crush.

А с 16 января и подиумные коллекции Miu Miu можно будет покупать в онлайн-магазине на официальном сайте бренда — miumiu.com.

Miu Miu

Раздел: >
Теги: мода , онлайн заказ

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.67
EUR EUR - - 29.5
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.38 12.51
Киевская область 21.71 11.95
Львовская область 21.43 12.17
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx Какой город стал самым посещаемым в мире Какой город стал самым посещаемым в мире "Ученые против мифов" — альтернативная история, опровержение дарвинизма, развенчание страшилок о ГМО "Ученые против мифов" — альтернативная история, опровержение дарвинизма, развенчание страшилок о ГМО
Все новости
Комментируемые
1 "Ученые против мифов" — альтернативная история, опровержение дарвинизма, развенчание страшилок о ГМО 2 Одесская киностудия переходит под управление "1+1 Медиа" 3 Какой город стал самым посещаемым в мире 4 Нетипичный гангстер со скучным лицом — о фильме "Закон ночи" с Беном Аффлеком 5 Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx
Все новости
Видео
 Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx
Нетипичный гангстер со скучным лицом — о фильме "Закон ночи" с Беном Аффлеком
Все видео
Фото
Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx
Что читать, чтобы стать сильнее и свободней: три книги и выступления их авторов на TEDx
Нетипичный гангстер со скучным лицом — о фильме "Закон ночи" с Беном Аффлеком
Нетипичный гангстер со скучным лицом — о фильме "Закон ночи" с Беном Аффлеком
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.