Lifestyle 30 минут назад

Могилевская презентовала мини-фильм: "Это история, созданная под вдохновением карантина"

Артистка представила свою коллаборацию с популярным режиссером Германом Неновым

Могилевская презентовала мини-фильм: "Это история, созданная под вдохновением карантина" Могилевская презентовала мини-фильм: "Это история, созданная под вдохновением карантина"
Партнерский материал

11 июня состоялась премьера мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который состоит из пяти клипов. Все эти видео объединяет общий сюжет, построенный на истории двух людей, оказавшихся в четырех стенах на карантине. 

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти",   рассказала Наталья Могилевская. 

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Авторы поставили перед собой вопрос, может ли любовь выжить в замкнутом пространстве. Ответ — в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.

"Такой Наталью вы ещё никогда не видели.  Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на легенду украинской сцены в таком амплуа!" — отметил Герман Ненов. 

Напомним, как уже сообщалось, в новом "карантинном" альбоме под названием "Любов — то велика сила" Могилевская записала свои хиты с оркестром в стиле джаз и lounge edition. Среди них "Місяць по небу ходить", "В Києві осінь", "Покохала" и "Відправила месседж" и другие. 

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