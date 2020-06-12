Могилевская презентовала мини-фильм: "Это история, созданная под вдохновением карантина"

11 июня состоялась премьера мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который состоит из пяти клипов. Все эти видео объединяет общий сюжет, построенный на истории двух людей, оказавшихся в четырех стенах на карантине.

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", – рассказала Наталья Могилевская.

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Авторы поставили перед собой вопрос, может ли любовь выжить в замкнутом пространстве. Ответ — в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.



"Такой Наталью вы ещё никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на легенду украинской сцены в таком амплуа!" — отметил Герман Ненов.



Напомним, как уже сообщалось, в новом "карантинном" альбоме под названием "Любов — то велика сила" Могилевская записала свои хиты с оркестром в стиле джаз и lounge edition. Среди них "Місяць по небу ходить", "В Києві осінь", "Покохала" и "Відправила месседж" и другие.