Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео

Креативный директор Dior Крис Ван Аш показал последнюю коллекцию Dior Homme осень-зима 2017 в минутном видео под техно-биты. В нем нет конкретного сюжета: модели в вещах из коллекции HarDior танцуют под техно в безлюдных пространствах. Видео было снято после показа на мужской Неделе моды в Париже, пишет buro247.

Показ коллекции Dior Homme осень-зима 2017

"Среди многочисленных и иногда парадоксальных источников вдохновения для моей последней коллекции числится техно-сцена — одна из субкультур, которые я хочу осветить. Это хардкор-культура, которая построена вокруг техно и танцев на рейв-вечеринках", — рассказал в интервью онлайн-изданию i-D Крис Ван Аш.

На вопрос GQ "Как вы понимаете ценности мужской моды?" Крис Ван Аш заметил: "Строгого определения тут нет, есть некое понятие современной мужской элегантности, под которым я подразумеваю наличие стиля при любых обстоятельствах.