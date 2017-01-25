Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео

  26 января 2017, 19:07
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Креативный директор Dior Крис Ван Аш решил показать коллекцию модного дома в формате минутного видео, где модели в вещах из коллекции HarDior танцуют под техно

Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео | Мода | Дело Увеличить картинку

Креативный директор Dior Крис Ван Аш показал последнюю коллекцию Dior Homme осень-зима 2017 в минутном видео под техно-биты. В нем нет конкретного сюжета: модели в вещах из коллекции HarDior танцуют под техно в безлюдных пространствах. Видео было снято после показа на мужской Неделе моды в Париже, пишет buro247.

Показ коллекции Dior Homme осень-зима 2017

"Среди многочисленных и иногда парадоксальных источников вдохновения для моей последней коллекции числится техно-сцена — одна из субкультур, которые я хочу осветить. Это хардкор-культура, которая построена вокруг техно и танцев на рейв-вечеринках", — рассказал в интервью онлайн-изданию i-D Крис Ван Аш.

На вопрос GQ "Как вы понимаете ценности мужской моды?" Крис Ван Аш заметил: "Строгого определения тут нет, есть некое понятие современной мужской элегантности, под которым я подразумеваю наличие стиля при любых обстоятельствах.

Dior Homme осень-зима 2017/18

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Теги: париж , мода

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Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео | Мода | Дело
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