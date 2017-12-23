На Бали снова произошло извержение вулкана Агунг

23 декабря 2017, 17:45
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Извержение вулкана Маунт-Агунг. произошло на индонезийском острове Бали. Международный аэропорт, расположенный в 70 км от вулкана, работает. Годовой ущерб из-за уменьшения количества туристов оценивается в $1,11 млрд

На Бали снова произошло извержение вулкана Агунг | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Извержение вулкана Маунт-Агунг. произошло на индонезийском острове Бали спустя почти месяц после его активности. Об этом сообщает "Стрейтс таймс".

Вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км. Накануне президент Индонезии Джоко Видодо провел заседание на острове, чтобы успокоить туристов.

Расположенный в 70 км от вулкана международный аэропорт работает в штатном режиме.

Вулкан Агунг начал проявлять активность еще в ноябре, произошло несколько извержений. 100 тыс. жителей из более чем двадцати близлежащих деревень были эвакуированы. А аэропорт двое суток не работал. Уровень угрозы от вулкана считали максимальным.

Небольшой остров Бали, известный своими пляжами и храмами, имеет огромное значение для индонезийского туризма. В январе-сентябре на Бали побывало 4,5 млн. иностранных туристов, что составляет почти половину от 10,5 млн. человек, приезжающих в Индонезию, сообщает Reuters.

Министр туризма Ариф Яхья заявил на этой неделе, что Индонезия потеряет около 15 трлн рупий ($1,11 млрд), а количество туристов уменьшиться на 1 млн. из-за вулкана.

Многие туроператоры и отели сообщили об отменах заявок. Большинство ожидает, что курортный сезон хуже предыдущих.

Такие страны, как Австралия и Сингапур, посоветовали своим гражданам проявлять осторожность при поездках на Бали. Министерство иностранных дел Украины также еще в ноябре порекомендовало украинцам быть осторожными при посещении острова.

В 1963 году извержение Агунга привело к гибели более 1 тыс. человек.

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Теги: туризм , вулкан

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На Бали снова произошло извержение вулкана Агунг | Путешествия | Дело
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