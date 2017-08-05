На что новичкам обратить внимание во время первого визита в фитнес-клуб

Не стоит начинать тренировки, не посоветовавшись со специалистом

Приходя на тренировки по фитнесу, многие, как правило, стараются охватить сразу все: привести себя в форму, подтянуть тело, похудеть, сделать мышцы рельефнее, стать сильнее и выносливее.

В случае, если у вас всю жизнь особых неприятностей со здоровьем не было и в анамнезе числятся исключительно простуды, вам будет достаточно перед началом тренировок пообщаться с фитнес-инструктором. Он проведет тестирование, которое поможет определить, как реагирует на нагрузки ваша сердечно-сосудистая система, и покажет безопасные упражнения.

Фитнес-тестирование включает в себя измерение артериального давления и пульса до и после нагрузки.

Также актуальным будет обследование на специальном аппарате — омроне, что измеряет сопротивление тканей организма и сообщает о процентном содержании жира, жидкости и мышечных тканей в теле. Обследование поможет правильно составить вашу персональную программу и поставить цель, что очень важно в тренировочном процессе.

Возвращаться к занятиям после перерыва или начинать тренировки нужно постепенно

В этом мнении сходятся все тренеры. Разногласия вызывает другой вопрос: какая нагрузка для этого подойдет кардио или силовая?

Все зависит от цели которую вы себе поставили. Мы рекомендуем начинать с кардио нагрузки, но постепенно добавлять силовые элементы. Оптимальным будет регулярное чередование этих нагрузок — это поможет организму успеть настроится на конкретный режим работы. К таким упражнениям относят бег, ходьбу, велотренажеры, степ-тренажеры. В общем, все возможные быстрые и энергичные движения, выполняемые без перерыва в течение хотя бы нескольких минут. Для силовой нагрузкой помогут гидравлические тренажеры.

Важно, чтобы в тренировку были включены все 5 основных элементов фитнеса: разминка, кардио и силовая нагрузка, заминка и растяжка.

Важно не только "что делаете" но и "как"

Правильное выполнение упражнений — это фундамент тренировки. Иначе любая нагрузка становится бесполезной и травмоопасной. Каждая тренировка должна проходить под наблюдением тренера, который не только покажет правильность выполнения упражнения, но и проследит за реакцией вашего организма на физическую нагрузку. Первые тренировки должны быть непродолжительными, нечастыми, но регулярными. Наиболее оптимальный вариант — 3 раза в неделю по 30 минут. Если заниматься чаще, организм не будет успевать восстанавливаться, а если ваши тренировки бессистемны, то о результате можно будет забыть.

Рекомендации предоставлены фитнес-тренерами FitCurves