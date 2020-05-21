На джаз-фестиваль во Львов приедет обладатель четырех "Грэмми" певец Seal

В 2021 году в Украину приедет обладатель четырех премий "Грэмми" британский певец Seal.

Об этом сообщает "Новое время".

Указано, что после отмены знаменитого джазового фестиваля во Львове, который в 2020 году должен был отмечать десятилетний юбилей, команда Leopolis Jazz Fest продолжила работу над фестивалем 2021 года и уже назвала имя первого хедлайнера, который выступит на сцене имени Эдди Рознера 25 июня.

Это — британский певец, обладатель четырех премий "Грэмми" Seal.

Указано, что обладатель неповторимого хриплого баритона и звания мультиплатинового певца уже записал приветственное обращение к украинцам, в котором пожелал всем оставаться здоровыми и встретиться с ним на юбилейном фестивале во Львове.

Известно, что за свою более чем 20-летнюю карьеру Seal записал 10 студийных альбомов, которые разошлись по миру в количестве 30 млн копий.

В частности, певца хорошо знают благодаря хитам Crazy, Kiss from a Rose (стала саундтреком к фильму Джоэла Шумахера "Бэтмен навсегда"), Killer.

Также британского артиста хорошо знают как бывшего мужа немецкой супермодели Хайди Клум за их бурный роман и громкое расставание (2004 — 2012).

Примечательно, что в альбом System (2007) вошел сингл Wedding Day, который они исполнили вместе. Еще долго после развода певец носил обручальное кольцо, аргументируя это тем, что до сих пор любит Хайди Клум.

Как известно, Leopolis Jazz Fest состоится 24-28 июня 2021 года.

Напомним, Кабинет министров предварительной датой возобновления работы всей культурной сферы, включительно с кинотеатрами и концертами, рассматривает 1 июля.