На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года

  14 февраля 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Шоурил украинских фильмов, снятых в 2016 году при полном или частичном госфинансировании, презентовали на Европейском кинорынке в Берлине

На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года | Культура | Дело Увеличить картинку

На Европейском кинорынке, который проходит в рамках кинофестиваля в Берлине, на украинском стенде был презентован шоурил украинских фильмов, снятых в 2016 году при господдержке. В двухминутный ролик вошли кадры 31 фильма.

Шоурил — короткий двух-трех минутный видеоролик, состоящий из самых удачных кадров.

Большинство участвовавших в ролике лент украинские зрители смогли увидеть в кинотеатрах. Некоторые (например, "Моя бабушка Фанни Каплан" или "Гнездо горлицы") прошли в широком прокате, а некоторые можно было увидеть лишь на спецпоказах либо на фестивалях.

В 2016 году в прокат вышло около 20 украинских фильмов, а в 2015 — 32. Цифры оптимистичные, если сравнивать с ситуацией пяти-семилетней давности: в 2012-м в прокате было 10 фильмов, а в 2011-м — всего 2.

Лидерами украинского проката среди отечественных фильмов в прошлом году стали "8 лучших свиданий" (совместное производство РФ и Украины), "Слуга народа", 3D-анимация "Никита Кожемяка", #Selfieparty, "Ночь святого Валентина", "Теперь я буду любить тебя".

Свою роль в динамичном развитии сыграло и то, что в 2015-2016 годах наконец-то возобновили съемки лент, которые были заморожены из-за отсутствия финансирования в год Майдана и начала войны на востоке страны. Поступления из бюджета в 2014-м упали до 26 млн грн, но уже в 2015 году Госкино получило возможность потратить на кинопроизводство около 166 млн грн, запустив четыре десятка картин, из них 12 — полнометражные игровые ленты.

В 2017 году на кино в бюджете заложена сумма в 500 млн грн. Большая часть будет выделена на съемки фильмов-победителей питчинга — 48 игровых, документальных и анимационных лент, а также победителей питчингов прошлых лет, которые были заморожены.

Шоурил украинских фильмов опубликован на официальном канале Госкино в YouTube.

Раздел: >
Теги: кино , фильмы , бюджет , госбюджет

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года | Культура | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.17
EUR EUR - - 28.87
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.6
Киевская область 22.61 10.92
Львовская область 22.39 11.88
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Illaria и Rozhden победили во втором полуфинале нацотбора на Евровидение-2017 Illaria и Rozhden победили во втором полуфинале нацотбора на Евровидение-2017 Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Все новости
Комментируемые
1 Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд 2 Что стоит за интересом индустрии моды к моделям-трансгендерам 3 Главный претендент России на участие в Евровидении-2017 родом из Украины 4 Главные музыкальные события февраля в Киеве 5 "Слуга народа 2" ищет международных покупателей на кинорынке во время Берлинале
Все новости
Видео
 Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Все видео
Фото
Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.