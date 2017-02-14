На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года

На Европейском кинорынке, который проходит в рамках кинофестиваля в Берлине, на украинском стенде был презентован шоурил украинских фильмов, снятых в 2016 году при господдержке. В двухминутный ролик вошли кадры 31 фильма.

Шоурил — короткий двух-трех минутный видеоролик, состоящий из самых удачных кадров.

Большинство участвовавших в ролике лент украинские зрители смогли увидеть в кинотеатрах. Некоторые (например, "Моя бабушка Фанни Каплан" или "Гнездо горлицы") прошли в широком прокате, а некоторые можно было увидеть лишь на спецпоказах либо на фестивалях.

В 2016 году в прокат вышло около 20 украинских фильмов, а в 2015 — 32. Цифры оптимистичные, если сравнивать с ситуацией пяти-семилетней давности: в 2012-м в прокате было 10 фильмов, а в 2011-м — всего 2.

Лидерами украинского проката среди отечественных фильмов в прошлом году стали "8 лучших свиданий" (совместное производство РФ и Украины), "Слуга народа", 3D-анимация "Никита Кожемяка", #Selfieparty, "Ночь святого Валентина", "Теперь я буду любить тебя".

Свою роль в динамичном развитии сыграло и то, что в 2015-2016 годах наконец-то возобновили съемки лент, которые были заморожены из-за отсутствия финансирования в год Майдана и начала войны на востоке страны. Поступления из бюджета в 2014-м упали до 26 млн грн, но уже в 2015 году Госкино получило возможность потратить на кинопроизводство около 166 млн грн, запустив четыре десятка картин, из них 12 — полнометражные игровые ленты.

В 2017 году на кино в бюджете заложена сумма в 500 млн грн. Большая часть будет выделена на съемки фильмов-победителей питчинга — 48 игровых, документальных и анимационных лент, а также победителей питчингов прошлых лет, которые были заморожены.

Шоурил украинских фильмов опубликован на официальном канале Госкино в YouTube.