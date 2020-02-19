На GET Business Fest выступит основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий

В киевском ивент-пространстве Pochayna Event hall 28 февраля пройдет самый большой фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, который соберет на одной площадке более 50 ведущих специалистов в области маркетинга, финансов, пиара, HR и digital.

В рамках фестиваля спикеры поделятся актуальными проверенными на личном опыте стратегиями, которые помогут участникам повысить продажи, сделать свои бренды более узнаваемыми и завоевать новые рынки.

Хедлайнером фестиваля станет основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий. Бизнесмен — один из тех, кто строил новую украинскую экономику: "Запорожсталь", банковский бизнес, а сейчас вкладывает в образование и инновации, в частности в проект UNIT.City, сумма инвестиций в который составит €245 млн.

Хмельницкий расскажет о том, как выстроить формат win win в бизнесе, и в чем секрет успешного партнерства. Кроме того, участники ивента смогут лично пообщаться с бизнесменом и получить от него ответы на все свои вопросы.

Читайте также: Как построить фундамент для роста своего бизнеса

Получить набор практических инструментов для бизнеса пришедшие смогут также от экспертов из McDonalds Уукраина, Goodwine, "Сушия", UAMASTER, Европейского банка реконструкции и развития, Kontramarka.ua и других успешных организаций. В частности, своими знаниями на GET Business Festival поделятся:

• руководитель группы поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР Катерина Ригг;

• экс-директор по маркетинговым коммуникациям "1+1 медиа" и глава коммуникационного центра Кабмина Светлана Павелецкая;

• уполномоченный представитель Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода;

• первый зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова;

• маркетинг-директор McDonald's Ольга Васильева;

• гендиректор Kontromarka.ua Александр Порядченко;

• креативный директор Tabasco Александр Смирнов;

• руководитель СRM Goodwine Луиза Здебская;

• коммерческий директор сети лабораторий "Синэво" Николай Скавронский;

• PR-директор сети ресторанов "Сушия" Диана Шмыр и другие.

Узнать больше о мероприятии и приобрести билеты можно на странице https://get.delo.ua/

Фестиваль организовывает бизнес/медиа бюро Ekonomika+, в активе которого онлайн-издания mmr.ua, delo.ua, womo.ua и рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Помимо GET Business Festival бюро устраивает деловые мероприятия Business Wisdom Summit, Agribusiness Wisdom Summit, SHE Congress, "Завтра" и другие.