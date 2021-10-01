На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці

Головна тема саміту — "Випереджаючи майбутнє". 20 найкращих HRD великих українських та міжнародних компаній обговорили виклики в управлінні персоналом та поділилися перевіреними рішеннями щодо мотивації персоналу, ефективнішого наймання працівників, а також як вони бачать нову роль HR-департаментів у найближчому майбутньому.

Програма саміту складалася з двох блоків: Human Capital — про мотивацію команди, навички майбутнього, створення умов для ефективної роботи у новому форматі та Function Transformation — про трансформацію ролі HR у компаніях майбутнього.

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Мотивувати, навчати та робити щасливими

Якщо компанії хочуть подолати головний виклик у боротьбі за таланти, то вже сьогодні мають думати про те, як та чого навчати своїх співробітників. У найближчі роки 54% працівників потребуватимуть перепідготовки, а загалом сьогодні 205 млн людей у світі залишаються без роботи (проти 187 млн у 2019 році). Такими даними поділилася ректорка Academy DTEK Валерія Заболотна.

"Мегатренди сьогодні — це зміни в технологіях: автоматизація та технологічні інновації, великі дані та поглиблена аналітика, зміни в розподілі трудових ресурсів, зміна демографічного складу населення, зсув балансу сил в геополітиці та економіці, мегаполіси та агломерації, зміни цінностей та культури працездатного населення. Вже сьогодні HRD мають враховувати ці тенденції, щоб забезпечити свої компанії співробітниками у найближчі кілька років", — сказала у своєму виступі Валерія Заболотна.

Спікери івенту — HRD компанії Moneyveo Вікторія Золотаревська, в. о. Human Capital Director StarLightMedia Наталія Волнянська, керівник департаменту управління персоналом РГК Костянтин Єрофтєєв, HRD fintech-компанії LeoGaming Олена Подолян, менеджерка по роботі з персоналом "Філіп Морріс Україна" Марина Барсукова, керівниця проєктного офісу "Філіп Морріс Україна" Марина Друцька, старша директорка з управління людьми в ЕПАМ (регіон Азія, Іспанія, Україна) Олеся Кирильчук, HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька та керівниця департаменту з управління персоналом YASNO Людмила Єропкіна — розповідали про те, що таке нова мотивація у постковідному світі, як розвивати фінтех-команди у висококонкурентній сфері серед IT-спеціалістів, як заохотити співробітників до створення інноваційних продуктів через навчання, як впровадження розумних підказок "наджів" допомагає підвищити ефективність роботи менеджерів, як не втрачати ефективність за гібридних форматів роботи та чому треба тримати фокус на клієнтоцентричність.

"У 2020 році понад 2,5 тис. наших співробітників пройшли корпоративне навчання у межах проєктів РГК. Ми побудували навчання на базі Києво-Могилянської бізнес-школи та Львівської бізнес-школи. Квінтесенцією програми розвитку лідерства стала наша власна топшкола РГК. Суть її у тому, що топменеджери РГК здійснюють коучинг та наставництво слухачів щодо внутрішніх бізнес-процесів і стратегії розвитку бізнес-напрямів. Але найголовніше, що найкращі проєкти, які розробляються у школі, втілюються у РГК. Ми вже маємо декілька нових інноваційних бізнес-напрямів, які розробили під час навчання наші співробітники", — розповідає керівник департаменту управління персоналом РГК Костянтин Єрофтєєв.

Про те, як і що мотивує команду, на що орієнтуватися, розробляючи стратегію перебудови компанії під покоління Z або формуючи кар’єрний план для міленіалів і бумерів, та як розвивати людей у компанії, обговорили учасники панельної дискусії "Мотивація, автоматизація та new skills" HRD "Київстар" Оксана Олійник, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Astarta-Kiev Світлана Мозгова, HRD "Нова пошта" Ніна Масюк та директорка з персоналу, соціального розвитку та екології ДТЕК Олена Семич. Модерував панель CEO першої онлайн-платформи з пошуку роботи в Україні robota.ua Кірілл Манковскі.

У першому блоці HR Wisdom Summit обговорювали також тему аналізу та збирання великих даних для кращої роботи HR-департаментів. "Використовуючи HR- аналітику, ви можете до 80% підвищити ефективність рекрутингу, до 50% знизити плинність кадрів та до 25% підвищити результативність бізнесу", — вважає директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко. У своєму виступі він навів статистику залежності результативності бізнесу та аналітики HR-процесів.

Не менш важливою була тема гендерного балансу у компаніях. "Рівність — це глобальний тренд. Щороку у світі кількість жінок на посадах СЕО збільшується на 5%. В Україні 30,6% жінок на посадах топменеджерів", — ділиться Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмила Ткач-Ключник. У своєму виступі спікерка наводила дані, які свідчать про те, що гендерно збалансований топменеджмент — це вигідно бізнесу, адже 75% компаній, які відстежують гендерне різноманіття на керівних посадах, повідомили про збільшення прибутку на 5-20%. На кожні 10% збільшення гендерної рівності бізнес констатує зростання доходів на 1-2%.

В інноваційних компаніях HRD має брати участь у розробленні стратегії

HR-стратегія не може існувати окремо від стратегії компанії загалом. Роль HRD варто обговорити у команді, усі мають розуміти її важливість, вона змінюється залежно від вимог та цілей компанії. Про роль HR у формуванні бізнес-стратегії розповіли директорка департаменту по роботі з персоналом "Континентал Фармерз Груп" Ірина Романенко та директор з організаційного розвитку FAVBET Євген Дзюменко.

"HR-стратегія — це не план роботи HR-департаменту, а стратегія роботи з персоналом і організацією всієї компанії для реалізації бізнес-амбіцій", — розповів про роль HRD у розробленні стратегії Євген Дзюменко.

Наприкінці саміту VP, Talent Management в Intellias Роман Гапачило підсумував, що у людиноцентричних компаніях фінансові показники вищі.

Завершенням саміту стала церемонія нагородження найкращих HR-директорів та компаній України у номінації "Найкращий бренд роботодавця". У лонг-лист рейтингів "Найкращий роботодавець" та "Найкращий HRD" увійшли майже 200 українських компаній та їхніх кадрових управлінців. Топ-30 визначали експерти з національних і міжнародних рекрутингових агентств. Повний рейтинг та його методологія будуть опубліковані у найближчому номері журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Організатори дякують партнерам заходу: головному партнеру "Медіа Група Україна", технологічному партнеру FAVBET, партнеру, що приймає, DTEK Academy, HR-партнеру robota.ua, продуктовому партнеру PepsiCo, чайному партнеру "СОЛОМІЯ", партнеру кава-пауз "КИЇВ ХЛІБ", партнеру ланчу "ФудМама", партнеру сирних делікатесів PRO CHEESE, сервісу оренди павербанків Power Now, горілчаному бренду Nemiroff та оператору власної мережі преміальних Led-екранів у Києві XVision, лідеру алкогольної галузі України BAYADERA GROUP.

А також нашим медіапартнерам: "1 діловому каналу", "Апостроф ТВ", "5 канал", "33 канал", журналу "Мері Клер Україна", ТРК "Україна", порталу "ПОСТФАКТУМ", інтернет-виданню "Comments.ua", інтернет-виданню Мarketer.ua, Соцпорталу, інтернет-порталу PaySpace Magazine, сайту "ТАК ХОЧУ", сайту Liga.net.