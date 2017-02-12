Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове
Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове
12 февраля 2017, 10:00
В День святого Валентина все запоют про любовь. Правда, каждый по своему. Харизматичный вокалист из Гарлема про то, что "Can"t Live My Life Without You", а украинские Mozgi (Потап, Позитив и Дядя Вася) про то, как "Ножомпо"
Для тех, кто решил начать праздничный вечер 14 февраля с общения с прекрасным, но точно знаете, что это будет не садо-мазо эротика "На пятьдесят оттенков темнее" (умные мысли кинокритиков об очередной экранизации мелодраматической саги-блогбастера можно прочитать здесь).
Концерты в этот день тоже все сплошь тематические, с уклоном во французов. Но все-такие есть из чего выбрать — в концертном списке Дня всех влюбленных два десятка предложений — от масштабных перформансов до камерных выступлений.
Киев
Machete
Freedom, 19.00
Вечеринка ко Дню влюбленных с одной из самых романтических групп Украины.
Билеты 1000 — 4000 грн.
Mozgi
Stereo Plaza, 20.00
Для тех, кто не в вострге от романтики, концерт Потапа, Позитива и Дяди Васи, что обязательно прозвучат хиты "Аябо", "Ножомпо" и др.
Билеты 449-1799 грн.
Allan Harris
Sentrum, 20.00
Американский вокалист исполнит лучшие джазовые песни про любовь. My Funny Valentine, Can"t Live My Life Without You, Moody's Mood For Love, You Don't Know What Love и многие другие.
Билеты от 300 грн.
Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS
14 и 15 февраля
Национальный дворец "Украина", 19.00
Легендарный мюзикл, который попал в книгу рекордов Гиннеса, как один из самых успешных в истории музыки. В проекте задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования.
O.Torvald
Atlas, 19.00
Специальное шоу.
Билеты от 250 грн.
Мирослава Которович и струнный оркестр
Программа Salut d"Amour
Доме ученых, 19.00
Билеты от 100 грн.
"Киевская камерата"
Дом Архитектора, 19.00
Произведения Чайковского, Сибелиуса, Вивальди и других знаменитых классиков.Дополнением музыкального вечера станет анимация в технике Эбру (древнее искусство живописи по воде).
Билеты: 120-350
Орест Лютый
Центральный Дом офицеров, 19.00
Музыкальная программа "Песни о любви".
Билеты 180-280 грн.
Jazz Woody Allen
BelEtage, 20.00
Композиции в стиле джаз-мануш из фильмов Вуди Аллена "Полночь в Париже", "Вики-Кристина Барселона", "Манхэттен" и других. Прозвучит музыка Дюка Эллингтона, Джанго Рейнхардта, Бени Гудмена, Джорджа Гершвина, Френка Синатры и самого Вуди.
Билеты 150-450 грн.
AVIATOR
Caribbean Club, 20.00
Программа из лучших хитов — "В твоих глазах", "По небу", "Стокгольм", "Весна", "Березы", "Запрещаю".
Билеты 290-650 грн.
Поль Мандиз
Национальная музыкальная академия Украины им. П. Чайковского, 20.00
Мелодии французской эстрады в исполненнии обладателя награды Королевской Брюссельской
Консерватории: песни Шарля Азнавура, Ива Монтана и Эдит Пиаф.