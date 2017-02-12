Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове

  12 февраля 2017, 10:00
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В День святого Валентина все запоют про любовь. Правда, каждый по своему. Харизматичный вокалист из Гарлема про то, что "Can"t Live My Life Without You", а украинские Mozgi (Потап, Позитив и Дядя Вася) про то, как "Ножомпо"

Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове | Культура | Дело Увеличить картинку

Для тех, кто решил начать праздничный вечер 14 февраля с общения с прекрасным, но точно знаете, что это будет не садо-мазо эротика "На пятьдесят оттенков темнее" (умные мысли кинокритиков об очередной экранизации мелодраматической саги-блогбастера можно прочитать здесь).

Концерты в этот день тоже все сплошь тематические, с уклоном во французов. Но все-такие есть из чего выбрать — в концертном списке Дня всех влюбленных два десятка предложений — от масштабных перформансов до камерных выступлений.

Киев

Machete

Freedom, 19.00

Вечеринка ко Дню влюбленных с одной из самых романтических групп Украины.

Билеты 1000 — 4000 грн.

Mozgi

Stereo Plaza, 20.00

Для тех, кто не в вострге от романтики, концерт Потапа, Позитива и Дяди Васи, что обязательно прозвучат хиты "Аябо", "Ножомпо" и др.

Билеты 449-1799 грн.

Allan Harris

Sentrum, 20.00

Американский вокалист исполнит лучшие джазовые песни про любовь. My Funny Valentine, Can"t Live My Life Without You, Moody's Mood For Love, You Don't Know What Love и многие другие.

Билеты от 300 грн.

Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS

14 и 15 февраля

Национальный дворец "Украина", 19.00

Легендарный мюзикл, который попал в книгу рекордов Гиннеса, как один из самых успешных в истории музыки. В проекте задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования.

O.Torvald

Atlas, 19.00

Специальное шоу.

Билеты от 250 грн.

Мирослава Которович и струнный оркестр

Программа Salut d"Amour

Доме ученых, 19.00

Билеты от 100 грн.

"Киевская камерата"

Дом Архитектора, 19.00

Произведения Чайковского, Сибелиуса, Вивальди и других знаменитых классиков.Дополнением музыкального вечера станет анимация в технике Эбру (древнее искусство живописи по воде).

Билеты: 120-350

Орест Лютый

Центральный Дом офицеров, 19.00

Музыкальная программа "Песни о любви".

Билеты 180-280 грн.

Орест Лютый

Jazz Woody Allen

BelEtage, 20.00

Композиции в стиле джаз-мануш из фильмов Вуди Аллена "Полночь в Париже", "Вики-Кристина Барселона", "Манхэттен" и других. Прозвучит музыка Дюка Эллингтона, Джанго Рейнхардта, Бени Гудмена, Джорджа Гершвина, Френка Синатры и самого Вуди.

Билеты 150-450 грн.

AVIATOR

Caribbean Club, 20.00

Программа из лучших хитов — "В твоих глазах", "По небу", "Стокгольм", "Весна", "Березы", "Запрещаю".

Билеты 290-650 грн.

Поль Мандиз

Национальная музыкальная академия Украины им. П. Чайковского, 20.00

Мелодии французской эстрады в исполненнии обладателя награды Королевской Брюссельской

Консерватории: песни Шарля Азнавура, Ива Монтана и Эдит Пиаф.

Билеты 150-350 грн.

Львов

Суперфиналисты шоу X-Фактор DETACH

Picasso,19.00

Сольный концерт.

Билеты от 200 грн.

Lviv Jazz Orchestra

Романтические хиты в программе "Only You"

Театр Марии Заньковецкой.

Билеты от 90 грн.

"Антитіла"

Презентация альбома "Сонце"

Южный ЭКСПО, 19.00.

Билеты от 150 грн.

Одесса

"Бумбокс"

Сольный концерт "Сады Победы", 21.00.

Билеты от 650 грн.

Тернополь

Brunettes Shoot Blondes и Stage Rockers

Концерт-холл Podolyany, 20.00

Билеты от 180 грн.

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Теги: музыка , праздники

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Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове | Культура | Дело
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