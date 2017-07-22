На Одесском кинофестивале Изабель Юппер вручат Золотого Дюка за вклад в киноискусство

Изабель Юппер приехала в Одессу как специальный гость ОМКФ. Сегодня вечером на церемонии закрытия ей вручат Золотого Дюка за вклад в киноискусство.

С начала своей актерской карьеры, актриса снялась в более чем 100 лентах, в числе которых "Мадам Бовари" (Клод Шаброль), "8 женщин" (Франсуа Озон), "Пианистка" (Михаэль Ханеке), "Время волков" (Михаэль Ханеке), "Она" (Пол Верховен).