На Одесском кинофестивале Изабель Юппер вручат Золотого Дюка за вклад в киноискусство

22 июля 2017, 15:58
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Французская актриса Изабель Юппер, чья фильмография состоит из более чем 100 фильмов, станет специальным гостем 8-го Одесского международного кинофестиваля

На Одесском кинофестивале Изабель Юппер вручат Золотого Дюка за вклад в киноискусство | Культура | Дело Увеличить картинку

Изабель Юппер приехала в Одессу как специальный гость ОМКФ. Сегодня вечером на церемонии закрытия ей вручат Золотого Дюка за вклад в киноискусство.

С начала своей актерской карьеры, актриса снялась в более чем 100 лентах, в числе которых "Мадам Бовари" (Клод Шаброль), "8 женщин" (Франсуа Озон), "Пианистка" (Михаэль Ханеке), "Время волков" (Михаэль Ханеке), "Она" (Пол Верховен).

Среди наград Изабель Юппер BAFTA (1978), Золотой Глобус (2017), две награды Cezar (1996, 2017), Серебряный Медведь Берлинале (2002), три награды Каннского кинофестиваля (1978, 2001, 2017), также в этом году актриса номинирована на премию Оскар за лучшую главную женскую роль ("Она"). Всего же актриса является обладательницей более 150 наград.

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Теги: одесский кинофестиваль , кино , кинофестиваль , одесса

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На Одесском кинофестивале Изабель Юппер вручат Золотого Дюка за вклад в киноискусство | Культура | Дело
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