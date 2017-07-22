На ОМКФ приз Work in progress получил "Вулкан" Бондарчука, а питчинг выиграли "Стоп-земля" Горностай и "Мои мысли тихие" Лукича

На Одесском кинофестивале объявлены победители конкурсов, которые проходили в рамках Film Industry Office. В этих конкурсах участвуют не профессиональные фильмы, а проекты. Причем если три питчинга касались игровых фильмов, то четвертый — сериалов и был проведен впервые на ОМФК.

Сериальный питчинг назывался OIFF ScripTeast Series Projects. К участию были приняты 37 заявок из стран Восточной Европы. Для пинчинга выбрали пять лучших, проектов, их команды приехали в Одессу. Победителем стал сериал "Проклятые горы" из Хорватии. Шоуранеры — Доротея Вучич и Вишна Мамич.

Награду победителю вручил Влад Ряшин, генеральный продюсер Star Media — партнера пинчинга. Призом стал комплекс услуг постпродакшн на сумму $10 тыс.

В пинчинге украинских кинопроектов и копродакшна, традиционно проходящем на фестивале, победителями стали сразу две работы — "Стоп-земля" Екатерины Горностай и "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Обе команды получили по 60 тыс. гривень от инвестиционно-девелоперской компании UDP.

Основная цель проведения питчинга — привлечь внимание потенциальных инвесторов, фестивальных отборщиков к украинским кинопроектам.

В этом году в питчинге участвовали :

"Банкет", Украина, режиссеры: Алиса Павловская, Ана Урушадзе, Ольга Ершова, Мериам Боусельми, Алена Федорова, Хадас Бен Ароия, продюсер: Валерий Калмыков

"Мои мысли тихие", Украина, режиссер: Антонио Лукич, продюсеры: Алла Белая, Дмитрий Суханов

"Украинский Декамерон", Украина, режиссеры: Влад Троицкий, Татьяна Троицкая, продюсер: Валерий Калмыков

"Антон", Украина, Грузия, режиссер: Заза Урушадзе, продюсеры: Владимир Филиппов, Мирза Давитайя, Александр Коваленко, Алла Овсянникова, Андрей Суярко

"Необычные греческие похороны в Карпатах", Украина, Греция, режиссер: Григорис Карантинакис, продюсеры: Владимир Филиппов, Кристос В. Константакопулос, Александр Коваленко, Андрей Суярко, Алла Овсянникова

"МОРОКИ", Украина, режиссер: Семен Мозговой, продюсеры: Александр Чепига, Тарас Босак, Артем Колюбаєв

"Предчувствие", Украина, режиссер: Вячеслав Криштофович, продюсер: Андрей Ермак

"Женщина на войне", Исландия, Франция, Украина, режиссер: Бенедикт Эрлингссон, продюсеры: Марианн Слот, Карин Лебланк, Сергей Лавренюк

"СТОП-ЗЕМЛЯ",Украина, режиссер: Катерина Горностай, продюсеры: Геннадий Кофман, Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Ольга Бесхмельницына

"Яков", Украина, режиссер: Виктория Трофименко, продюсер: Максим Асадчий

"Дикие кони", США, Украина, режиссер: Владимир Тихий, продюсеры: Игорь Савиченко, Марко Супрун

Победителем конкурса Work in progress стал "Вулкан" Романа Бондарчука. В этом конкурсе участвуют украинские полнометражные фильмы на стадии постпродакшн.

Режиссеру Роману Бондарчуку и продюсеру Елене Ершовой вручили сертификат на $2 тыс. на покупку билетов от МАУ.

А еще одна лента Романа Бондарчука, фильм DIXIE LAND, в этом году участвует в Национальном конкурсе ОМФК в номинации полнометражных фильмов.

Какой украинский фильм победит, узнаем сегодня вечером на церемонии закрытия фестиваля. Тогда же будут объявлены победители еще трех конкурсов — международного, полного метра, украинских короткометражек и европейского документального кино.