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На первый украинский фильм о ЛГБТ "Мой юный принц" Госкино выделило 20 миллионов гривен

Первый украинский фильм о ЛГБТ под названием "Мой юный принц" выйдет на экраны в июле 2022 года

Кадр из первого украинского фильма о ЛГБТ. Фото: facebook.com Кадр из первого украинского фильма о ЛГБТ. Фото: facebook.com
Кадр из первого украинского фильма о ЛГБТ. Фото: facebook.com

20 миллионов гривен выделило Государственное агентство по вопросам кино на съемки первого украинского фильма о ЛГБТ под названием "Мой юный принц".

Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос журналистов, передают Украинские Новости.

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"Совет по государственной поддержке кинематографии 12.10.2021 г. принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме двадцать миллионов гривен", — говорится в ответе в Госкино.

Проект победил на 17-м конкурсе Госкино в категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)".

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В центре сюжета будущего фильма — 17-летний подросток-бунтарь Поль, который ведет разгульную, экстравагантную и полное guilty plesures жизнь в своем шикарном доме на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Парень испытывает сексуальное влечение к собственной матери Софии, но все меняется с появлением в одинокой жизни героев Марка и его сына Антуана. Между взрослыми завязываются отношения, как и между Полем и Антуаном. И это станет началом трагедии — дела о двойном убийстве.

мой юный принц

Режиссером первого фильма Украины о ЛГБТ станет Хачатур Василян. Роль Поля сыграет украинский актер Петр Ниновский, который снимался в сериале от 1+1 "Сидоренки-Сидоренки". Среди исполнителей также увидим Викторию Литвиненко, Евгения Лесничего, Жданову Ксению, Анастасию Пустовит, Оксану Гребенюк, Павла Вишнякова, Артемия Егорова, Андрея Максимова, Игоря Иванова. Роль Марка сыграет украинский крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев ("Номера", "Захар Беркут", "Киборги", "Чужая молитва", "Хайтарма").

Планируемая дата премьерного показа фильма — июль 2022 года.

мой юный принц

Напомним, крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix уже почти год ждет возврата части потраченных в Украине средств — летом и осенью 2020 года компания снимала у нас в стране комедийный боевик "Последний наемник" и претендует на кэш-рибейт.

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