Гаджеты 20 минут назад

На смартфонах iPhone появится больше рекламы

Мобильные приложения Apple теперь могут присылать рекламные уведомления

На смартфонах iPhone появится больше рекламы На смартфонах iPhone появится больше рекламы
Фото: habr.com

Американская компания Apple обновила рекомендации для Apple Store, в которых изменила политику в отношении ранее запрещенной рекламы в push-уведомлениях.

Об этом сообщает The Verge.

Указано, что приложения теперь могут присылать рекламные уведомления, если пользователи согласятся получать их.

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К тому же, у владельцев устройств Apple также есть возможность отказаться от получения рекламы через push-уведомления в любое время.

Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.

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Напомним, в первом квартале 2020 финансового года американская корпорация Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку благодаря продажам iPhone и носимых устройств.

Также Apple сообщила, что в первом финансовом квартале 2020 года компании не удастся достичь тех показателей роста и доходов, которые были заявлены раньше перед инвесторами. Также из-за этого будут ограничены поставки новых iPhone по миру.

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