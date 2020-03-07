На смартфонах iPhone появится больше рекламы

Американская компания Apple обновила рекомендации для Apple Store, в которых изменила политику в отношении ранее запрещенной рекламы в push-уведомлениях.

Об этом сообщает The Verge.

Указано, что приложения теперь могут присылать рекламные уведомления, если пользователи согласятся получать их.

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К тому же, у владельцев устройств Apple также есть возможность отказаться от получения рекламы через push-уведомления в любое время.

Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.

Напомним, в первом квартале 2020 финансового года американская корпорация Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку благодаря продажам iPhone и носимых устройств.

Также Apple сообщила, что в первом финансовом квартале 2020 года компании не удастся достичь тех показателей роста и доходов, которые были заявлены раньше перед инвесторами. Также из-за этого будут ограничены поставки новых iPhone по миру.

