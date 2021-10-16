Вне офиса 10 минут назад

На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн

Новый институт будет проводить исследования, которые помогут расширить меню искусственных вариантов белка

На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн
На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн

Университет Тафтса (США) получил $ 10 млн, которые в течение 5 лет направит на создание Института клеточного сельского хозяйства — флагманского американского исследовательского центра культивированного белка.

Об этом пишет Newfood.media.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Это финансирования является частью инвестиции в $ 146 млн, которые Министерство сельского хозяйства США (USDA) раздает по программе создания устойчивых сельскохозяйственных систем Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA).

Возглавит институт Дэвид Каплан — известный эксперт по выращиванию мяса. К нему присоединятся исследователи из Технологического института Вирджинии, Калифорнийского университета в Дэвисе, Массачусетского технологического института и Массачусетского университета в Бостоне.

Читайте также:
В США начали выпускать наггетсы из искусственной курятины

Новый институт станет базой для следующего поколения профессионалов в области клеточного сельского хозяйства и будет проводить исследования, которые помогут расширить меню искусственных вариантов белка.

Это первый большой институт, финансируемый на федеральном уровне. Он подкреплен мощной базой большого университета и создается с четкой целью разработки новых подходов и технологий выращивания мяса.

Напомним, пока выращивания искусственного мяса официально разрешено только в Сингапуре. Ожидается, что одобрение в Европе продукт будущего получит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что компания Mosa Meat (Нидерланды), которая с 2013 года разрабатывает "мясо из пробирки", намерена в 2021 году получить разрешение регулирующих органов на свою продукцию.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нобелевскую премию по физике в 2021 дали за моделирование климата Земли
Нобелевскую премию по физике в 2021 дали за моделирование климата Земли
Нобелевскую премию по химии в 2021 году дали за "развитие асимметричного органокатализа"
Нобелевскую премию по химии в 2021 году дали за "развитие асимметричного органокатализа"
Нобелевскую премию по экономике в 2021 году дали за изучение экономики труда
Нобелевскую премию по экономике в 2021 году дали за изучение экономики труда
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Конкуренты для АТБ: в Украину зайдет немецкая торговая сеть Lidl

  2. "Привет" Порошенко и Гонтаревой, удар по сети Mere и новые санкции: последние решения СНБО

  3. Forbes: Украина при Зеленском — это коррупционная Саудовская Аравия

  4. Украинцев будут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

  5. COVID-19 в Украине: за сутки госпитализированы почти 3 тысячи человек и почти 300 — умерли

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...