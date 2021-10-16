На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн

Университет Тафтса (США) получил $ 10 млн, которые в течение 5 лет направит на создание Института клеточного сельского хозяйства — флагманского американского исследовательского центра культивированного белка.

Об этом пишет Newfood.media.

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Это финансирования является частью инвестиции в $ 146 млн, которые Министерство сельского хозяйства США (USDA) раздает по программе создания устойчивых сельскохозяйственных систем Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA).

Возглавит институт Дэвид Каплан — известный эксперт по выращиванию мяса. К нему присоединятся исследователи из Технологического института Вирджинии, Калифорнийского университета в Дэвисе, Массачусетского технологического института и Массачусетского университета в Бостоне.

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Новый институт станет базой для следующего поколения профессионалов в области клеточного сельского хозяйства и будет проводить исследования, которые помогут расширить меню искусственных вариантов белка.

Это первый большой институт, финансируемый на федеральном уровне. Он подкреплен мощной базой большого университета и создается с четкой целью разработки новых подходов и технологий выращивания мяса.

Напомним, пока выращивания искусственного мяса официально разрешено только в Сингапуре. Ожидается, что одобрение в Европе продукт будущего получит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что компания Mosa Meat (Нидерланды), которая с 2013 года разрабатывает "мясо из пробирки", намерена в 2021 году получить разрешение регулирующих органов на свою продукцию.