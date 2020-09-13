На ВДНГ откроют альтернативный "благотворительный вход" в помощь реконструкции павильонов

16 сентября на центральном входе в Экспоцентр Украины начнет работать альтернативный "Вхід до змін", воспользовавшись которым, можно будет сделать взнос на развитие комплекса.

Бесплатный вход тоже останется.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Благотворительный вход — это вторая часть креативной кампании по развитию Экспоцентра, которая была представлена ​​в прошлом году.

Идея кампании — превратить реконструкцию павильонов и благоустройство комплекса в общественное дело и вместе развивать знаковое для Киева место.

За последние годы на территории ВДНГ появилось много активностей. Здесь ежегодно работает крупнейший зимний парк-фестиваль "Зимова Країна", проходит главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, благотворительные барахолки "Кураж Базар" и другие события. Создаются школы, бизнес-кампусы, скоро откроется новый Музей науки.

Выставки, культура досуга, спорт, образовательные мероприятия и инновации, которым способствует ВДНГ, меняют людей к лучшему, но и люди могут стать частью его изменений. Если гости комплекса также присоединятся к большой трансформации, изменения Экспоцентра значительно ускорятся: появится больше возможностей для развития малого бизнеса.

С 16 сентября попасть на территорию ВДНГ можно будет не только через обычный центральный вход, но и через благотворительный пропускной пункт "Вхід до змін".

Воспользовавшись альтернативным входом, гости комплекса смогут сделать благотворительный взнос на развитие Экспоцентра. На альтернативном входе разместят три турникета — 30, 60 и 100 гривен. Пройти через один из них можно будет, рассчитавшись платежной карточкой. Все средства от платного входа будут автоматически перечислены в бюджет Экспоцентра с целевым назначением.

По словам Евгения Мушкина, генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины", ВДНГ не получает бюджетного финансирования ни на развитие, ни на операционную деятельность. Все заработанные средства направляются на поддержку и восстановление устаревшей инфраструктуры, ремонты, благоустройство территории, уход за лесопарковой зоной или на погашение налоговых долгов, которые были накоплены комплексом с 2009 по 2015 годы.

Для динамичных изменений собственных ресурсов ВДНГ недостаточно. Поэтому команда комплекса предлагает всем посетителям присоединиться и помочь менять ВДНГ.

Идея создания благотворительного входа разработана PR-агентством Dontstop Agency, командой ВДНГ и дизайнерами Максимом Белецким и Иваном Тамбовским.

На сайте ВДНГ каждый может увидеть актуальные инициативы по благоустройству и поддержать их.

Благодаря первому этапу кампании в центральной части ВДНГ уже появилось обновленное освещение, подземный переход превратили в арт-объект, а также были высажены новые ели и установлены скамейки.

В работе еще несколько проектов. Помочь им можно прямо сейчас посредством благотворительного взноса на сайте или воспользовавшись благотворительным входом на ВДНГ.