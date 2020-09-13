Lifestyle 1 час назад

На ВДНГ откроют альтернативный "благотворительный вход" в помощь реконструкции павильонов

Экспоцентр Украины (ВДНГ) предлагает гостям сделать взнос на развитие комплекса, воспользовавшись альтернативным входом под названием "Вхід до змін"

Благотворительный пропускной пункт "Вхід до змін" на ВДНГ Благотворительный пропускной пункт "Вхід до змін" на ВДНГ
Благотворительный пропускной пункт "Вхід до змін" на ВДНГ

16 сентября на центральном входе в Экспоцентр Украины начнет работать альтернативный "Вхід до змін", воспользовавшись которым, можно будет сделать взнос на развитие комплекса.

Бесплатный вход тоже останется.

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Благотворительный вход — это вторая часть креативной кампании по развитию Экспоцентра, которая была представлена ​​в прошлом году. 

Идея кампании — превратить реконструкцию павильонов и благоустройство комплекса в общественное дело и вместе развивать знаковое для Киева место.

вднгЭкспоцентр Украины (ВДНГ)

За последние годы на территории ВДНГ появилось много активностей. Здесь ежегодно работает крупнейший зимний парк-фестиваль "Зимова Країна", проходит главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, благотворительные барахолки "Кураж Базар" и другие события. Создаются школы, бизнес-кампусы, скоро откроется новый Музей науки.

Выставки, культура досуга, спорт, образовательные мероприятия и инновации, которым способствует ВДНГ, меняют людей к лучшему, но и люди могут стать частью его изменений. Если гости комплекса также присоединятся к большой трансформации, изменения Экспоцентра значительно ускорятся: появится больше возможностей для развития малого бизнеса.

С 16 сентября  попасть на территорию ВДНГ можно будет не только  через обычный центральный вход, но и через благотворительный пропускной пункт "Вхід до змін".

Воспользовавшись альтернативным входом, гости комплекса смогут сделать благотворительный взнос на развитие Экспоцентра. На альтернативном входе разместят три турникета  — 30, 60 и 100 гривен. Пройти через один из них можно будет, рассчитавшись платежной карточкой. Все средства от платного входа будут автоматически перечислены в бюджет Экспоцентра с целевым назначением.

По словам Евгения Мушкина, генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины",  ВДНГ не получает бюджетного финансирования ни на развитие, ни на операционную деятельность. Все заработанные средства направляются на поддержку и восстановление устаревшей инфраструктуры, ремонты, благоустройство территории, уход за лесопарковой зоной или на погашение налоговых долгов, которые были накоплены комплексом с 2009 по 2015 годы.

Для динамичных изменений собственных ресурсов ВДНГ недостаточно. Поэтому команда комплекса предлагает всем посетителям присоединиться и помочь менять ВДНГ.

ЭкспоцентрБлаготворительный пропускной пункт "Вхід до змін" на ВДНГИдея создания благотворительного входа разработана PR-агентством Dontstop Agency, командой ВДНГ и дизайнерами Максимом Белецким и Иваном Тамбовским.

На сайте ВДНГ каждый может увидеть актуальные инициативы по благоустройству и поддержать их.

Благодаря первому этапу кампании в центральной части ВДНГ уже появилось обновленное освещение, подземный переход превратили в арт-объект, а также были высажены новые ели и установлены скамейки.

В работе еще несколько проектов. Помочь им можно прямо сейчас посредством благотворительного взноса на сайте или воспользовавшись благотворительным входом на ВДНГ.

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