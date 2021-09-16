На виртуальном фестивале IKEA можно заглянуть в дома звездных дизайнеров и поваров

16 сентября проходит виртуальный фестиваль IKEA, который вдохновляет людей любить свой дом, создавать в нем комфортную среду - не только дизайнерскими решениями, но и той атмосферой, что приносит общение с друзьями или такие хобби, как пение, игры с друзьями, кулинария.

Все желающие могут заглянуть в дома всемирно известных художников, дизайнеров и поваров, которые на один день превратили свое жилье в виртуальные сцены. Такая концепция дала открыла двери более 100 домов творческих людей.

Зайти на фестивальную площпдку можно без регистрации по ссылке.

Всем желающим открывает двери парижская студия Вирджила Абло — мировой звезды, дизайнера-универсала, кумира миллениалов, с которым IKEA ранее сотрудничала над коллекцией MARKERAD.

А в 23.00 откроются двери лондонской студии британки Ильзы Кроуфорд, автора и креативного директора Studioilse, которая расскажет об актуальном дизайне жилья.

Организаторы фестиваля подумали и над тем, чтобы его участники получили множество практических советов, как сделать повседневную жизнь более экологичной

Например, есть возможность понаблюдать, что и как готовит у себя дома страстный поклонник овощей Пол Свенссон (Paul Svensson) - шведский шеф-повар в ресторане отмеченной звездой Мишлена. Он показывает, как перейти на безотходную кулинарию, готовя невероятные блюда из ингредиентов, которые завалялись в холодильнике, дает массу рекомендаций, делится очень оригинальными и странными на первый взгляд рецептами.

Рапокки — острое корейское блюдо с лапшой рамен и палочками из рисовой теста учить готовить звезда K-Pop Шейла Чжанкэ.

Известная шведская геймерка Сандра Естерлунд (Sandra Österlund) знакомит с новой коллекцией игр.

А в выпуске "Разговоры на кухне" эксперты убеждают в значимости домашних игр, которые помогают коммуницировать, творить заряжаться энергией, избавляться от негатива.

Часть активностей запланирована и оффлайн в магазине IKEA в Киеве.