На виртуальном фестивале IKEA можно заглянуть в дома звездных дизайнеров и поваров

16 сентября проходит виртуальный фестиваль IKEA, который вдохновляет людей любить свой дом, создавать в нем комфортную среду - не только дизайнерскими решениями, но и той атмосферой, что приносит общение с друзьями или такие хобби, как пение, игры с друзьями, кулинария.
Все желающие могут заглянуть в дома всемирно известных художников, дизайнеров и поваров, которые на один день превратили свое жилье в виртуальные сцены. Такая концепция дала открыла двери более 100 домов творческих людей.
Зайти на фестивальную площпдку можно без регистрации по ссылке.
Дизайнер Вирджила Абло. Скриншот видео на страице фестиваля IKEA
Всем желающим открывает двери парижская студия Вирджила Абло — мировой звезды, дизайнера-универсала, кумира миллениалов, с которым IKEA ранее сотрудничала над коллекцией MARKERAD.
А в 23.00 откроются двери лондонской студии британки Ильзы Кроуфорд, автора и креативного директора Studioilse, которая расскажет об актуальном дизайне жилья.
Организаторы фестиваля подумали и над тем, чтобы его участники получили множество практических советов, как сделать повседневную жизнь более экологичной
Дизайнер Ильза Кроуфорд..Скриншот видео на страице фестиваля IKEA
Например, есть возможность понаблюдать, что и как готовит у себя дома страстный поклонник овощей Пол Свенссон (Paul Svensson) - шведский шеф-повар в ресторане отмеченной звездой Мишлена. Он показывает, как перейти на безотходную кулинарию, готовя невероятные блюда из ингредиентов, которые завалялись в холодильнике, дает массу рекомендаций, делится очень оригинальными и странными на первый взгляд рецептами.
Шеф-повар Пол Свенссон. Скриншот видео на страице фестиваля IKEA
Рапокки — острое корейское блюдо с лапшой рамен и палочками из рисовой теста учить готовить звезда K-Pop Шейла Чжанкэ.
Шейла Чжанкэ. Скриншот видео на страице фестиваля IKEA
Известная шведская геймерка Сандра Естерлунд (Sandra Österlund) знакомит с новой коллекцией игр.
А в выпуске "Разговоры на кухне" эксперты убеждают в значимости домашних игр, которые помогают коммуницировать, творить заряжаться энергией, избавляться от негатива.
Часть активностей запланирована и оффлайн в магазине IKEA в Киеве.