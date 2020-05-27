Lifestyle 1 час назад

Наталья Могилевская объявила о премьере своего "карантинного альбома"

"Місяць по небу ходить", "В Києві осінь", "Покохала" и "Відправила месседж" можно будет услышать в ITunes уже в июне, а "Відірватись від землі" уже сейчас доступна для прослушивания на YouTube канале артистки

Наталья Могилевская объявила о премьере своего "карантинного альбома" Наталья Могилевская объявила о премьере своего "карантинного альбома"

Народная артистка Украины Наталья Могилевская в среду, 27 мая, объявила о премьере своего "карантинного альбома" под названием "Любов — то велика сила".

Всеми любимые голд хиты певицы записаны с оркестром в стиле джаз и lounge edition. "Місяць по небу ходить", "В Києві осінь", "Покохала" и "Відправила месседж" можно будет услышать в ITunes уже в июне, а "Відірватись від землі" уже сейчас доступна для прослушивания на YouTube канале артистки.

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Недавно певица выложила провокационное фото в белом костюме на голое тело и заявила, что начала жизнь с новой страницы и посмотрела на все новым взглядом, включая свое творчество. 

"Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свиданиях всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой мужчина пригласил меня под мягкую, нежную босанову с прохладными дудками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий. Музыка для поцелуев и для ваших встреч. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной" — приглашает всех артистка.

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